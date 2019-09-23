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Власть

Бакыт Торобаев: Пусть Ширин Айтматова сначала посмотрит на музей своего отца

«Прежде чем обвинять кого-то, пусть Ширин Айтматова посмотрит на состояние музея своего отца», — заявил 24.kg лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

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Политик признался: он гордится тем, что работал в мукомольной отрасли. Но те 650 миллионов сомов, о которых говорит в обращении Ширин Айтматова, — это деньги, которые платила вся мукомольная отрасль в виде налогов. На сегодня отрасль в Кыргызстане закрыта. Все мукомольные предприятия продают оборудование.

«Когда мы работали в этой отрасли до депутатства, то обеспечивали дешевыми кормами фермеров, которые занимались животноводством. Сегодня все корма приезжают из Казахстана и стоят 15 сомов за килограмм. Когда я работал, цена была в 2-3 раза дешевле. Эти 650 миллионов сомов, которые раньше платила отрасль в виде налогов, сейчас в бюджет не поступают. Все завозят из Казахстана контрабандой. Около 20 тысяч рабочих мест сегодня закрыты», — отметил Бакыт Торобаев.

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«Я думаю, что Ширин Айтматова хочет заменить Алмазбека Шаршеновича Атамбаева в качестве борца против коррупции. Или она хочет показаться кыргызским Алексеем Навальным. Я бы хотел сказать, что прежде чем кого-то обвинять, сначала ей стоило бы обратить внимание на состояние музея отца — Чингиза Торекуловича Айтматова. Он нуждается в человеческом отношении, ремонте. Хорошо, что есть еще брат Эльдияр, который смотрит за музеем», — заключил политик.

Напомним, Ширин Айтматова ранее заявила, что лидеры трех фракций Жогорку Кенеша заработали на налоговых льготах для мукомольной отрасли 650 миллионов сомов.
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