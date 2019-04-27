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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (34)

Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Сколько семья тратит на еду

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg высчитывает среднюю потребительскую корзину для Бишкека.

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За неделю стоимость минимального набора снизилась на рекордные 403,5 сома — до 3 тысяч 767,5 сома.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему. За последние семь дней стоимость нашей корзины значительно снизилась.

При этом цены на большинство продуктов питания остались неизменными. Интересно, что ни один продукт из нашей корзины не подорожал. Отмечено снижение цен на картофель, огурцы, помидоры, перец, капусту и растительное масло.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 497,5 сома. Отчасти это связано с тем, что зимой дорожали свежие овощи и фрукты. Кроме того, в феврале подорожала гречка, а в марте каждую неделю росла цена на свежую капусту. С началом апреля начала повышаться цена на картофель.

К концу апреля ситуация несколько изменилась. Стали снижаться цены на свежие овощи и фрукты. Относительно дорогими пока остаются только свежие перец и груши.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
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