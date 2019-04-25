Нацбанк Кыргызстана продаст на аукционе 39 коллекционных монет

Национальный банк Кыргызстана 7 мая проведет аукцион по продаже редких коллекционных монет. Об этом сообщил его сайт.

Аукцион приурочен к дню введения национальной валюты. Участником может стать любое физическое или юридическое лицо. Расчеты производят наличным и безналичным платежами. Участие в аукционе беззалоговое.

Аукцион состоится в здании Кыргызского Национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Самые дорогие монеты, которые выставят на продажу, — золотые «1000-летие эпоса «Манас» и «Ош-3000». Их стартовая цена 23 тысячи сомов каждая. Остальные монеты выставлены со стартовой ценой в 5 или 10 тысяч сомов.