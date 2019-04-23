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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина (33)

В Бишкеке самые дешевые баранина, масло, мука и картофель среди столиц ЕАЭС

Среди столиц стран Евразийского экономического союза в Бишкеке самые низкие цены на баранину, сливочное масло, муку первого сорта и картофель. Данные приводит Национальный статистический комитет.

Как отмечается, максимальные средние потребительские цены на основные продукты питания в марте 2019 года зафиксировали в Москве. Максимальная средняя потребительская цена на картофель ($0,46) — в Москве, а минимальная ($0,21) — в Бишкеке.

Минимальные средние потребительские цены на баранину ($4,23) в столице Кыргызстана, а на пастеризованное молоко ($0,63) — в Минске. Молоко в Бишкеке дороже, чем в Нур-Султане, на 12 процентов, в Минске — на 16 процентов.

Говядина в Бишкеке дороже, чем в столицах Казахстана (на 2,8 процента) и Беларуси (на 4,9 процента). Кроме того, в марте 2019 года средние цены на хлеб из муки первого сорта в Бишкеке превысили их уровень в Нур-Султане на 36,7 процента, на яйца — на 19,6 процента.

«Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных стран ЕАЭС показывает, что в марте 2019-го ее показатели по всем продуктам питания в Бишкеке отставали от их уровней в остальных городах. Это связано с низким размером средней заработной платы в Бишкеке», — отметили в Нацстаткоме.

Например, на среднюю зарплату в столице Кыргызстана можно купить в 2,74 раза продуктов меньше, чем в Москве.
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