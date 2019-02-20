В Бишкеке можно купить в 1,9 раза продуктов меньше, чем в Москве

По итогам января 2019 года в Бишкеке самые низкие цены на баранину, сливочное масло и пшеничную муку среди столиц стран Евразийского экономического союза. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, в первый месяц 2019 года максимальная средняя потребительская цена на картофель ($0,43) зафиксирована в Москве, а минимальная ($0,22) — в Бишкеке и Астане.

Минимальные средние потребительские цены на баранину ($4,11) в январе 2019 года зарегистрированы в Бишкеке, пастеризованное молоко ($0,62) — в Минске.

В январе 2019 года уровень средних потребительских цен на пастеризованное молоко по Бишкеку сложился выше, чем в Астане (на 12,3 процента) и Минске (на 15,1 процента). Говядина в столице Кыргызстана была дороже на 5,9 и 16,4 процента.

Кроме того, в январе 2019 года средние цены на хлеб из муки первого сорта по Бишкеку превысили их уровень по Астане на 36,7 процента, а на яйца — на 19,4 процента. В то же время средние потребительские цены на картофель в Бишкеке сложились на уровне цен Астаны.

«Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных стран ЕАЭС показывает, что в январе 2019 года ее показатели по всем продуктам питания в Бишкеке отставали от их уровней в остальных столицах, что обусловлено низким размером средней заработной платы в столице Кыргызстана», — заключили в Нацстаткоме.