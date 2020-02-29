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Экономика

В столицах стран ЕАЭС меньше всего продуктов можно купить на зарплату в Бишкеке

По итогам января 2020-го цены в Бишкеке на молоко и хлеб были вторые по стоимости после Москвы. Такие данные приводит Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По его данным, максимальные средние цены на товары первой необходимости в январе этого года по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС зафиксировали в Москве. Самым дорогим картофель был в Минске — $0,4. А самым дешевым в Нур-Султане — $0,26.

Наиболее низкие цены на говядину ($4,36), пастеризованное молоко ($0,7) были в Минске, муку I сорта ($0,47) и баранину ($4,25) — в Бишкеке.

Уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко по Бишкеку оказался выше цен в Нур-Султане — на 5,3 процента и Минске — на 14,7 процента. Хлеб в столице Кыргызстана дороже, чем в Нур-Султане, на 38,1 процента, в Минске — на 4,8 процента.

Средние цены на яйца по Бишкеку превысили их уровень по Нур-Султану на 13,1 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам государств ЕАЭС показал, что на бишкекскую зарплату можно купить меньше всего продуктов.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить почти 86 килограммов говядины, тогда как в Москве — в 2,4 раза больше (210 килограммов). В Нур-Султане на одну зарплату можно приобрести 1,3 тонны муки I сорта, а в Бишкеке — в 1,4 раза меньше (943 килограмма).

В среднем в Бишкеке на зарплату можно купить в 2,1 раза меньше продуктов, чем в Москве.

Самый большой разрыв отмечен в возможности купить яйца (в 4 раза), говядину (в 3,5 раза) и картофель (в 3,5 раза). А вот меньше всего разница в возможности купить на зарплату сливочное масло (в 1,5 раза) и пастеризованное молоко (в 2,8 раза).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145085/
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