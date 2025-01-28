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Экономика

Для кыргызстанцев мясо оказалось самым недоступным среди стран ЕАЭС

Фото из интернета. Несмотря на то, что цены на мясо в Кыргызстане не самые высокие, позволить его себе могут далеко не все

Начало 2025 года принесло жителям Бишкека повышение цен на мясо. Сравнительный анализ цен на говядину и баранину в январе 2024 и 2025 годов, основанный на официальной статистике, показывает ощутимую разницу. Так, если в январе 2024 года килограмм говядины можно было приобрести в среднем за 558,29 сома, то в январе 2025-го средняя цена дошла до 655,6 сома. Разница составляет почти 100 сомов, или рост около 17,4 процента.

Причем в начале января 2025 года цена держалась на уровне 658,6 сома, затем немного снизилась, но все равно существенно выше прошлогодних показателей.

Ситуация с бараниной чуть лучше. В январе 2024 года средняя цена килограмма составляла 536,69 сома, а в январе 2025-го — 573,5 сома. Рост составил 36,81 сома, или 6,9 процента.

Что по ценам у соседей и как это соотносится с уровнем доходов

В странах Евразийского экономического союза, по данным ЕЭК за ноябрь (последний месяц, за который есть статистика), разброс цен на основные виды мяса тоже весьма существенный.

Безусловный антилидер по цене мяса — Армения. Килограмм говядины там обойдется в 818,87 сома, свинины — в 699,38 сома, баранины — в 967,37 сома. Мясо птицы — 358,34 сома за килограмм. При этом средняя зарплата в Армении 64 тысячи 279 сомов, что, учитывая высокие цены, делает мясо хоть и дорогим, но все же вполне доступным продуктом для населения.

На втором месте по дороговизне оказался Кыргызстан. Говядина стоит 616,3 сома, свинина — 482,44 сома, баранина — 584,39 сома, мясо птицы — 357,38 сома. Учитывая, что средняя зарплата в республике самая низкая в ЕАЭС и составляет всего 36 тысяч 898 сомов, это делает мясо для кыргызстанцев одним из самых недоступных в союзе.

Россия занимает промежуточную позицию. Цены на говядину (499,64 сома) и баранину (686,69 сома) здесь выше, чем в Казахстане, но ниже, чем в Армении и Кыргызстане. Свинина в России стоит 309,72 сома, мясо птицы — 183,76 сома за килограмм. Средняя зарплата — 83 тысячи 709 сомов, что делает мясо более чем доступным продуктом для россиян.

Казахстан предлагает более привлекательные цены на говядину (466,73 сома) и свинину (395,73 сома). Баранина здесь также дешевле, чем в России, Армении и Кыргызстане — 494,91 сома за килограмм. Мясо птицы в Казахстане стоит 258,48 сома за килограмм.

Со средней зарплатой в 76 тысяч 806 сомов мясо в Казахстане более доступно для населения, чем в Кыргызстане или Армении.

Абсолютным лидером по доступности мяса стала Беларусь. Здесь зафиксированы самые низкие цены на свинину (280,06 сома) и мясо птицы (161,26 сома). Говядина также значительно дешевле, чем в других странах ЕАЭС — 312,42 сома за килограмм. Информации о ценах на баранину в Беларуси в представленных данных нет.

При средней зарплате в 62 тысячи 228 сомов белорусы находятся в более выгодном положении в плане доступности мясных продуктов, чем жители многих других стран ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318001/
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