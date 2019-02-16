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Экономика

Moody’s: Экономика Кыргызстана уязвима перед добычей золота и переводами денег

Кредитный профиль Кыргызстана подчеркивает уязвимость экономики к колебаниям добычи золота и денежных переводов. Об этом говорится в кредитном анализе Moody’s Investors Service.

По его данным, кредитный портфель республики также демонстрирует значительную долговую нагрузку правительства. Институциональные рамки страны слабы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией и верховенства закона, в то время как внутриполитическая напряженность создает риск, несмотря на стабилизацию в последние годы.

По оценкам Moody’s, долговая нагрузка кабмина КР достигла 57 процентов ВВП в 2018 году.

Рейтинговое агентство считает такой уровень госдолга относительно высоким для небольшой экономики с ограниченным доступом к рыночному финансированию.

Выводы Moody’s таковы, что экономическая сила страны оценивается как низкая, институциональная сила как очень низкая, фискальная сила как низкая, а подверженность риску умеренная.

«Финансовая помощь от международных финансовых институтов была основной поддержкой кредитного профиля Кыргызстана. Техническая помощь и программа Международного валютного фонда в виде расширенного кредитного механизма, утвержденная в апреле 2015-го, сделали бюджетную политику более прозрачной и предсказуемой. Более того, высокая доступность государственных долговых обязательств (90 процентов финансируется на льготных условиях) частично снижает риски, связанные с высокой долговой нагрузкой», — отмечают специалисты агентства.

Однако они уверены, что будущие перспективы сотрудничества государства с международными финансовыми институтами менее очевидны, поскольку программа МВФ завершена в апреле прошлого года.

«Стабильный прогноз рейтинга B2 балансирует выгоды, связанные с устойчивым экономическим ростом, текущими реформами, большой доходной базой и низкой стоимостью льготного финансирования, и риски, связанные с потенциально более неблагоприятными изменениями в фискальных показателях, в частности, если финансовая консолидация и структурные улучшения, в том числе те, которые стимулируют энергетическую и транспортную инфраструктуру, значительно задержатся», — говорится в сообщении.

Moody’s может повысить рейтинг страны, если бюджетная консолидация приведет к сокращению долгового бремени правительства и устойчивому росту инфляции. А вот понижение рейтинга может быть вызвано прекращением донорской поддержки, увеличением потребностей в финансировании в сочетании с ухудшением структуры долга и / или экономически дестабилизирующей социально-политической напряженностью.

Напомним, что именно агентство Moody’s Investors Service присуждает Кыргызстану суверенный кредитный рейтинг. Республике присвоен рейтинг B2: Stable, который считается в высокой степени спекулятивным. Рейтинг остается неизменным с декабря 2015 года, когда его впервые присвоили стране. При этом рейтинг КР является закрытым, поэтому изучить данные о том, почему эксперты присвоили государству именно такую позицию, невозможно.
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