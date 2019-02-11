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Экономика

Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления

В новом Кодексе о нарушениях предусмотрен ряд послаблений для налогоплательщиков. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс о нарушениях. Новый документ принят вместо Кодекса об административной ответственности. Его главным принципом стала гуманизация, благодаря которой перечень основных видов мер взыскания сокращен с 14 до двух. Сейчас возможны только два вида взыскания — предупреждение и штраф. Кроме того, упрощена процедура оформления и рассмотрения протоколов. Так, налоговик может самостоятельно применить взыскание в отношении лица на месте совершения нарушения при условии, что факт нарушения не оспаривается. При этом взыскание накладывается на каждое совершенное нарушение отдельно.

«Согласно Кодексу об административной ответственности, индивидуальные предприниматели, совершившие правонарушения в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, несли ответственность как юридические лица. В Кодексе о нарушениях индивидуальные предприниматели приравнены к физическим лицам. Еще одной отличительной чертой нового кодекса является исключение дифференциации штрафов. При этом в случае неуплаты штрафа начисляется пеня», — прокомментировали в ГНС.

В ведомстве отмечают, что упрощены и процедуры рассмотрения жалоб в судах. Так, постановление уполномоченного органа по делу о нарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, потерпевшим, а также их законным представителем в районном (городском) суде. Рассмотрев жалобу на постановление уполномоченного органа по делу о нарушении, судья либо оставляет жалобу без рассмотрения, либо отменяет постановление о нарушении. Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления и вступает в законную силу немедленно.
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