В Кыргызстане по итогам января сравнялись цены на Аи-95 и солярку

По итогам января 2019 года цены на Аи-95 и дизельное топливо оказались практически идентичными. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, средняя цена на Аи-95 по итогам января составила 46,53 сома. За месяц этот бензин подешевел на 8 тыйынов. Дизельное топливо стоило в январе 46,52 сома и подешевело на 13 тыйынов. Аи-80 стоил в среднем 41,71 сома, что на 11 тыйынов меньше, чем в декабре 2018-го.

Больше всего за месяц подешевел Аи-92 — на 23 тыйына. По итогам января его цена — 44,12 сома.

В 2018 году топливо в республике подорожало на 10,7 процента. Дизель — на 18,5 процента, бензин — на 9,5 процента. В течение года цены на бензин стабильно росли. Снижение их стоимости фиксировали только в августе, а солярки — в декабре.