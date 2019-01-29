В 2018 году товарооборот Кыргызстана с Узбекистаном вырос почти в два раза

По итогам 2018-го товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном увеличился на 89,6 процента. Об этом сегодня на брифинге сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РУз в КР Комил Рашидов.

По его словам, в прошлом году страны наторговали на $481 миллион. Экспорт узбекских товаров в Кыргызстан составил $348,2 миллиона, а импорт — $132,8 миллиона. Кыргызстан занимает 1,4 процента внешнеторгового оборота Узбекистана и входит в двадцатку стран, которые имеют наибольший вес в торговле РУз. По экспорту товаров Кыргызстан на 6-м месте, а по импорту — на 20-м.

У наших стран большие возможности и резервы, чтобы довести объемы двусторонней торговли до $500 миллионов в ближайшее время. Комил Рашидов

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«Регулярные контакты, встречи и диалоги глав государств, правительств, парламентов, министерств и ведомств, предпринимателей стали импульсом к увеличению товарооборота, стимулированию инвестиций и реализации совместных проектов. Например, открылись совместные узбекско-кыргызские предприятия по выпуску пластиковых окон и дверей IMZO, а также стиральных машин под брендом Artel. Прорабатываются совместные проекты для производства строительных материалов, текстильной и швейной продукции, автомобильной и сельскохозяйственной техники, — рассказал Комил Рашидов.