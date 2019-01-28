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Экономика

Кыргызстан не в полной мере использует свой экспортный потенциал

«Кыргызские экспортеры не в полной мере используют свой экспортный потенциал», — заявила сегодня на пресс-конференции министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая.

По ее словам, странам ЕАЭС есть чему поучиться у армянских коллег. Они смогли хорошо наладить экспорт товаров на рынок союза. При этом Татьяна Валовая отметила, что объемы экспорта кыргызских товаров в ЕАЭС также растут.

В 2017 году экспорт КР вырос на 21 процент, что существенно больше, чем у многих других государств.

Татьяна Валовая

«Но у Кыргызстана есть резерв. Большое количество товаров из республики до вступления в ЕАЭС шло на реэкспорт. То, что, по статистике, было экспортом, — это, по сути, были товары из Китая, которые реэкспортировались из КНР через КР. Сейчас мы имеем другую картину. Доля реэкспорта сокращается, есть показатели по чистому экспорту товаров, которые производятся именно в Кыргызстане», — заключила она.
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