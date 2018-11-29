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Экономика

Счетная палата выявила нарушения в Агентстве по ликвидации банков

В Агентстве по ликвидации банков выявили списанные основные средства на 1,7 миллиона сомов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита деятельности агентства в 2017 году.

По его данным, при предусмотренном плановом поступлении доходов на 2017-й на 9,4 миллиона сомов их фактическое поступление составило 4,9 миллиона сомов. План по доходам исполнен на 52,3 процента.

За 2017 год объем расходов в целом составил 4,5 миллиона сомов при плане 8,6 миллиона сомов. В 2017-м агентство получило прибыль в 0,4 миллиона сомов.

«Списанные основные средства в прошлом году составили 1,7 миллиона сомов. В том числе списаны нематериальные активы — программное обеспечение и товарно-материальные ценности. Они находятся на складе. Агентству необходимо принять окончательное решение о дальнейшей эксплуатации списанного имущества или его реализации», — говорится в отчете.

По итогам аудита Счетная палата предложила принять меры в части завершения работы по подписанию акта сверки взаиморасчетов с Министерством финансов и устранить недостатки в работе.
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