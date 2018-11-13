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Экономика

С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $1,9 миллиарда

За девять месяцев 2018 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 970,5 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого показатель вырос на $130,9 миллиона. Более 90 процентов переводов составили поступления из России — $1 миллиард 934,5 миллиона. На втором месте США — $19,2 миллиона.

В сентябре 2018 года мигранты перечислили в Кыргызстан $226,3 миллиона, что на $9,7 миллиона меньше, чем месяцем ранее.

Из Кыргызстана в другие страны за девять месяцев 2018 года перечислили $388,3 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в республику в январе-сентябре 2018 года составил $1 миллиард 582,2 миллиона.
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