Завод по производству вакцин из российского сырья построят в Токмаке

Завод по производству вакцин и диагностикумов для животных из российского сырья построят в Чуйской области Кыргызстана, вблизи города Токмака. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде инфраструктурных и образовательных программ.
В обсуждении этого вопроса принял участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.
Инфекционные болезни скота, в особенности ящур, остаются одной из самых серьезных угроз для России и стран Центральной Азии.
Отмечается, что по договоренности с Фондом государственных материальных резервов КР для завода выделена территория бывшего мелькомбината площадью более 8 гектаров. В июле будет подготовлено техническое задание и начнется проектирование будущего предприятия.
Строительство завода запланировано на октябрь 2017 года.