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Завод по производству вакцин из российского сырья построят в Токмаке

Завод по производству вакцин и диагностикумов для животных из российского сырья построят в Чуйской области Кыргызстана, вблизи города Токмака. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Фонде инфраструктурных и образовательных программ.

В обсуждении этого вопроса принял участие вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

Инфекционные болезни скота, в особенности ящур, остаются одной из самых серьезных угроз для России и стран Центральной Азии.

Чтобы содействовать решению этой проблемы, в июне 2016 года при участии фонда начат совместный проект по строительству в Кыргызстане завода вакцин от ящура из российского сырья — «балк-продукта». Проектная мощность будущего завода — 30 миллионов доз в год.

Отмечается, что по договоренности с Фондом государственных материальных резервов КР для завода выделена территория бывшего мелькомбината площадью более 8 гектаров. В июле будет подготовлено техническое задание и начнется проектирование будущего предприятия.

Строительство завода запланировано на октябрь 2017 года.
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