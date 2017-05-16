Производители Кыргызстана, не соблюдающие регламенты, будут штрафоваться

Производители, не соблюдающие технические регламенты, будут оштрафованы до 100 тысяч сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов.

По его словам, если будет выявлено, что декларация соответствия продукции недостоверная, к производителям будут применяться санкции.

За несоблюдение технических регламентов предусмотрены штрафы до 100 тысяч сомов в зависимости от тяжести нарушения.

Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кубан Мыраканов добавил, что для предпринимателей будут проведены тренинги в части соблюдения регламентов.

«Мы понимаем, что швейная отрасль является ориентированной на экспорт. Мы получили одобрение по приезду специалистов ЕАЭС, которые проведут семинары и объяснят швейникам нововведения», — сказал он.