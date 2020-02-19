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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривали вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

Депутат Сайдулла Нышанов заявил, что представители Минтранса не смогли ответить на многие вопросы. Он также напомнил, что в ведомстве процветает коррупция — не первый раз за взятку задерживают заместителя министра.

Александр Лукашенко сказал: лучше быть бедным, но на свободе, чем богатым сидеть в тюрьме. Может, вы повесите этот лозунг в Минтрансе и тогда коррупция остановится?

Сайдулла Нышанов
Ссылка: https://24.kg/doslovno/144083/
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