Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривали вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».

Депутат Сайдулла Нышанов заявил, что представители Минтранса не смогли ответить на многие вопросы. Он также напомнил, что в ведомстве процветает коррупция — не первый раз за взятку задерживают заместителя министра.