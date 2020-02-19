Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривали вопрос внесения изменений в Кодекс «О нарушениях» и Закон «Об автомобильных дорогах».
Депутат Сайдулла Нышанов заявил, что представители Минтранса не смогли ответить на многие вопросы. Он также напомнил, что в ведомстве процветает коррупция — не первый раз за взятку задерживают заместителя министра.
Александр Лукашенко сказал: лучше быть бедным, но на свободе, чем богатым сидеть в тюрьме. Может, вы повесите этот лозунг в Минтрансе и тогда коррупция остановится?Сайдулла Нышанов