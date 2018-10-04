Возможности и риски «Безопасного города». Как «Вега» будет реализовывать проект

Контракт с победителем аукциона по проекту «Безопасный город» — концерном радиостроения «Вега» — еще не подписан, а компанию уже атакуют недоброжелатели. На рассмотрении межведомственной комиссии находится жалоба от проигравшего конкурента.

Коммерческий директор концерна «Вега» Сергей Калмыков рассказал 24.kg о реализации проекта и рисках для компании.

От оборонки до видеофиксации

«Вега» действует с 1944 года. С 2012 года включает в себя 27 предприятий, является федеральным научным центром в области радиостроения, радиолокации. Его разработки применялись в оборонной промышленности и космической отрасли.

«Около трех лет назад принято решение по развороту промышленных и научных предприятий радиоэлектронного кластера России в сторону гражданского сектора. Концерн запустил новые направления в области инновационных технологий. Одним из таких направлений является фото- и видеофиксация нарушений Правил дорожного движения», — пояснил Сергей Калмыков.

Система фото- и видеофиксации создана на базе изделий семейства «Призма».

Она уже результативно используется в Ульяновске, тестируется в Твери и Ташкенте, монтируется в Иркутске, Алматы, Свердловской области. К разработке проявляют интерес и зарубежные страны.

«Вега» разработала систему мониторинга, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов для реализации экологического мониторинга, создала ситуационные центры для мониторинга обстановки по линии гражданской обороны в Сербии, Швейцарии, Армении.

Сквозь «Призму»

В системе «Призма» использованы передовые технологии в обработке видеопотоков с применением нейросетей и методов глубокого обучения. Комплекс может работать автономно при отсутствии электроэнергии. К каждой камере в комплекте идет солнечная батарея.

«Система разработана в 2016 году и прошла сертификацию. Она основана на применении безрадарной технологии видеоаналитики и энергоэффективности. Разработанное программное обеспечение позволяет определять тип транспортного средства, его скорость, номер и другие атрибуты, помогающие зафиксировать все нарушения ПДД», — отметил представитель концерна «Вега».

Для передачи данных не требуется подведение оптических линий связи. Достаточно сети GSM (LTE), MESH NET.

Конструкция настолько проста, что ее установка займет не больше 25 минут.

Система фиксации разработана с учетом технических и метеорологических условий республики. Участники консорциума имеют значительный опыт, необходимый для реализации проекта «Безопасный город». К примеру, компания «Швабе-Москва» обеспечит техническую поддержку системы фиксации. ОсОО «СпецПроектМонтаж» специализируется на проектировании интегрированных решений в сфере информационных технологий и имеет производственные ресурсы для обеспечения строительно-монтажных работ.

О безопасности данных

Общественность обеспокоена тем, что проект будет реализовывать иностранная компания, которая может получить доступ к персональным данным кыргызстанцев. Однако Сергей Калмыков заверил, что действия «Веги» закончатся на этапе формирования нарушения. Далее информация будет передаваться в ГП «Инфоком», где и персонализируют нарушителя.

«Прибор, который находится на дороге, видит автомобили, их номера. В случае фиксации нарушения формируется его описание, которое передают в центр, управляемый «Инфокомом». Мы к базам данных отношения не имеем. Имя собственника транспортного средства, его адрес находятся в них. Именно там будет формироваться окончательный протокол», — отметил он.

В любой стране система работает эффективно, когда организована и внедрена нормативно-правовая база, обеспечивающая доведение протоколов со штрафами до населения.

«Должна быть законодательная база для сбора штрафов, и необходимо доводить средства до заказчика, чтобы их часть пошла на возврат инвестиций и эксплуатацию данной системы. В Кыргызстане база есть, но она еще не полностью внедрена, есть «дорожная карта» по ее внедрению», — пояснил Сергей Калмыков.

«Безопасный город», с одной стороны, решает социальные задачи по снижению аварийности и смертности на дорогах, с другой — дает определенный доход государству, который, как правило, направляют на развитие дорожного фонда, транспортной инфраструктуры и другие нужды.

Концерн «Вега» готов к реализации проекта и надеется, что все участники «Безопасного города» — государственные органы, городские структуры, водители — поймут, что основная задача не заработать, а навести порядок на дорогах Кыргызстана.