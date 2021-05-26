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Общество

«Вега» опровергает обвинения журналиста в нарушении ПДД руководством компании

«Вега Оперейтинг Компани» опровергает информацию в сюжете журналиста Улукбека Карыбек уулу о нарушении ПДД руководителем компании, сообщили 24.kg в ОсОО.

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Ранее журналист сообщил, что провел расследование и заявил о нарушении Правил дорожного движения со стороны самих сотрудников компании «Вега» и чиновников. По его данным, машина директора ОсОО Армана Насипкулова 91 раз нарушила ПДД.

«Вега Оперейтинг Компани» с сожалением отмечает, что такие основные стандарты журналистского расследования, как объективность и разносторонность, не нашли своего профессионального применения в указанном видеосюжете. Автор обвинил руководителя компании в том, что он якобы 91 раз нарушил Правила дорожного движения, из которых был оплачен один штраф. Остальные же нарушения ПДД якобы не были оформлены в виде протоколов об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что указанное автотранспортное средство не принадлежит руководству «Вега Оперейтинг Компани». Авто использовалось для выполнения в 2019 году тестовых проверок работы аппаратно-программных комплексов в установленных местах, о чем имеется документальное подтверждение.

«Мы в судебном порядке намерены предоставить подтверждения, опровергающие сведения, озвученные в видеосюжете. Отметим, что не имеем намерений относительно денежных взысканий с автора ролика. Однако из-за неоднократных неэтичных заявлений с его стороны компания рассматривает изменение требования и взыскание морального ущерба в соответствии с законодательством», — заключили в ОсОО.

Напомним, что в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается иск ОсОО «Вега Оперейтинг Компани», реализующей проект «Безопасный город», к журналисту Улукбеку Карыбек уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195255/
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