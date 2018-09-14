Новая Акция в O!Store: СКИДКА 20 процентов на все аксессуары!

Известно, что экономные покупки приносят двойную радость! Впереди выходные — самое время для шопинга.

Понимая это, крупнейшая в Кыргызстане сеть магазинов по продаже мобильных устройств O!Store объявляет о новой приятной акции — скидка 20 процентов на все аксессуары!

Условия просты: нужно пополнить баланс на 100 или более сомов или подключиться к одному из тарифов линейки «Переходи на О!».

Помимо различных смартфонов популярных брендов, любой из которых можно приобрести в кредит, вы всегда найдете в фирменных магазинах O!Store все сопутствующие аксессуары: это и чехлы на телефоны, и защитные стекла, пленки, переходники, адаптеры, беспроводные колонки, наушники и многое другое.

Акция действует с 14 сентября до 14 декабря. Не упустите возможность совершить выгодную покупку!