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Бизнес

В O!Store стартовали осенние СКИДКИ на смартфоны Xiaomi

В сети магазинов O!Store стартовала осенняя распродажа смартфонов Xiaomi. Не упустите возможность купить фирменные смартфоны со скидкой у официального партнера Xiaomi в Кыргызстане!

С наибольшей выгодой сейчас можно приобрести самые популярные модели этого лета Mi A1, Mi A2 и Redmi S2. Это новое поколение смартфонов Xiaomi, которое обладает стильным дизайном, поэтому их легко спутать с самыми дорогими моделями люкс.

Все эти телефоны объединяет наличие суперкамер, некоторые из которых «умеют» снимать портреты на уровне знаменитых «яблочных» смартфонов и делать размытый фон, что раньше было доступно только зеркальным фотоаппаратам.

Посмотреть видеообзоры этих смартфонов и ознакомиться подробно со всеми характеристиками вы можете на сайте ostore.kg или в магазинах O!Store, где можно испытать телефоны собственноручно.

Внимание: количество устройств по скидке ограничено. Спешите!

Xiaomi Mi A1 32GB, новая цена — 12 990 сомов;

Xiaomi Mi A1 64GB,  новая цена — 14 590 сомов;

Xiaomi Mi A2 32GB,  новая цена — 17 190 сомов;

Xiaomi Redmi S2 32GB,  новая цена — 12 190 сомов;

Xiaomi Redmi S2 64GB,  новая цена — 13 990 сомов.

Акционное предложение действительно как при покупке в магазинах O!Store, так и при заказе в интернет-магазине ostore.kg. Заказ можно сделать по телефону: 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный), а также онлайн, при этом использовать виртуальный чат с консультантом. При заказе с сайта ostore.kg вы получите дополнительно 10 ГБ мобильного Интернета в подарок!

Дополнительные плюсы

  • возможность покупки в кредит. Для оформления смартфона в кредит достаточно представить всего два документа: паспорт и справку о заработной плате или действующий патент за последние 3 месяца для тех, кто работает по патенту индивидуального предпринимателя. Вдобавок вы получаете скидку на услуги связи до 50 процентов;
  • официальная гарантия на каждый смартфон от производителя;
  • качественный сервис и профессиональная консультация специалистов, которые помогут вам определиться с выбором.

Адреса и график работы ближайших к вам магазинов O!Store можно узнать на сайтах o.kg и ostore.kg.

За смартфоном  только в O!Store.

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