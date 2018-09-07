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Бизнес

Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV

Финал III Всемирных игр кочевников по кок-бору! Уже сегодня, 7 сентября, джигиты из Кыргызстана встретятся со сборной Узбекистана, чтобы определить сильнейшего!

Долгожданный финал этой захватывающей игры состоится в 18:00. Болельщиков ждёт противостояние равных соперников: Кыргызстан — Узбекистан.

Смотрите прямую трансляцию с места событий в эфире телеканалов КТРК и КТКР-спорт, где бы вы ни были, прямо с экрана своего смартфона вместе с O!TV.

Скачивайте бесплатное приложение O!TV и подключайте сервис командой *750*1# (3 сома в день).

Напомним, в полуфинале Московская область с разгромным счетом уступила Кыргызстану, а Казахстан проиграл Узбекистану, который впервые вышел в финал. Сегодня на ипподроме в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области состоится матч за 3-4 место. В нем сыграют сборные Казахстана и Московской области. За главные награды турнира сразятся Кыргызстан и Узбекистан.

16.00 — игра за 3-4 место. Казахстан — Московская область

18.00 — финал. Кыргызстан — Узбекистан

Давайте поддержим наших парней. Болеем за Кыргызстан вместе с O!TV!
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