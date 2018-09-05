Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store

Мобильный оператор О! и один из крупнейших производителей мобильных устройств Huawei представляют новую акцию в сети магазинов O!Store. Только в сети O!Store можно купить одну из новых моделей Huawei в кредит без первоначального взноса и получить до 5 700 сомов на баланс!

«Проще говоря, зайти в любой из магазинов O!Store вы можете без единого сома в кармане, а выйти уже с новым телефоном, получив вдобавок еще и деньги на свой баланс», — отметил руководитель по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Рассказываем, как получить свой бонус

Вы выбираете любой смартфон из списка. Широкая линейка новых смартфонов Huawei состоит из бюджетных аппаратов, которые вполне подойдут школьникам и студентам, а также из топовых флагманов для самых требовательных клиентов; Оформляете покупку в кредит без первоначального взноса всего за 30 минут (вам потребуется всего два документа: паспорт и справка о заработной плате или патент индивидуального предпринимателя); Получаете свой подарок на баланс — кэшбэк 10 процентов от стоимости смартфона.

Что такое КЭШБЭК от О!

Кэшбэк — это сумма вашей экономии при покупке смартфона в кредит!

Кэшбэк — это деньги, которые вы можете потратить на любые услуги связи в сети О!.

Помимо подарочного кэшбэка 10% при покупке любого смартфона Huawei в кредит в O!Store, вы получите:

Скидку до 50 процентов на услуги связи в рамках линейки тарифов «Переходи на О!»;

Сертификат страхования, который предоставит возможность бесплатного ремонта и/или замены запасных частей смартфона в официальном сервис-центре Huawei в случае внезапного механического повреждения.

Телефон в кредит через интернет + 10 ГБ Интернета в подарок

Чтобы сэкономить свое время, вы можете заказать смартфон с доставкой и оформить кредит не выходя из дома. Оформите заказ онлайн на сайте ostore.kg или по телефону 0 705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный) и получите дополнительный бонус +10 ГБ мобильного Интернета в подарок!

Торопитесь! Акция действует до 30 ноября 2018 года. Подробнее об этой и других акциях магазинов O!Store можно прочитать на сайте ostore.kg.