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Бизнес

Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store

Мобильный оператор О! и один из крупнейших производителей мобильных устройств Huawei представляют новую акцию в сети магазинов O!Store. Только в сети O!Store можно купить одну из новых моделей Huawei в кредит без первоначального взноса и получить до 5 700 сомов на баланс!

«Проще говоря, зайти в любой из магазинов O!Store вы можете без единого сома в кармане, а выйти уже с новым телефоном, получив вдобавок еще и деньги на свой баланс», — отметил руководитель по развитию офисов продаж и обслуживания О! Равшан Бакиров.

Рассказываем, как получить свой бонус

  1. Вы выбираете любой смартфон из списка. Широкая линейка новых смартфонов Huawei состоит из бюджетных аппаратов, которые вполне подойдут школьникам и студентам, а также из топовых флагманов для самых требовательных клиентов;
  2. Оформляете покупку в кредит без первоначального взноса всего за 30 минут (вам потребуется всего два документа: паспорт и справка о заработной плате или патент индивидуального предпринимателя);
  3. Получаете свой подарок на баланс — кэшбэк 10 процентов от стоимости смартфона. 

Смартфоны Huawei

КЭШБЭК на баланс!

Y5 Prime 2018

800 сомов

Y6 Prime 2018

1000 сомов

P Smart

1500 сомов

Mate 10 Lite

2100 сомов

P20 Lite

2300 сомов

P20

4400 сомов

P20 Pro

5700 сомов

Что такое КЭШБЭК от О!

Кэшбэк — это сумма вашей экономии при покупке смартфона в кредит!

Кэшбэк — это деньги, которые вы можете потратить на любые услуги связи в сети О!.

Помимо подарочного кэшбэка 10% при покупке любого смартфона Huawei в кредит в O!Store, вы получите:

  • Скидку до 50 процентов на услуги связи в рамках линейки тарифов «Переходи на О!»;
  • Сертификат страхования, который предоставит возможность бесплатного ремонта и/или замены запасных частей смартфона в официальном сервис-центре Huawei в случае внезапного механического повреждения.

Телефон в кредит через интернет + 10 ГБ Интернета в подарок

Чтобы сэкономить свое время, вы можете заказать смартфон с доставкой и оформить кредит не выходя из дома. Оформите заказ онлайн на сайте ostore.kg или по телефону 0 705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный) и получите дополнительный бонус +10 ГБ мобильного Интернета в подарок!

Торопитесь! Акция действует до 30 ноября 2018 года. Подробнее об этой и других акциях магазинов O!Store можно прочитать на сайте ostore.kg.
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