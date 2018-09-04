Обзор смартфонов для учебы

Учебный год уже начался, поэтому нужно поспешить подобрать ребенку новый смартфон. Без смартфона сегодня никуда, и в учебном процессе он — вещь крайне необходимая, причем как для первоклашки, так и для студента. Ситуаций, в которых он точно пригодится, множество: калькулятор, линейка (да-да, тоже может быть электронной!), блокнот, переводчик, диктофон (поможет быстро записать свои мысли), часы, секундомер, будильник, фонарик, флешка, да мало ли что еще.

Итак, главные критерии выбора смартфона для учебы:

Приемлемая цена — до 10 тысяч сомов. Качественный экран. Хорошая производительность. Сильная батарея, ведь разряженный телефон — это опасность того, что ребенок не сможет связаться с вами или с экстренными службами в нужный момент.

Представляем смартфоны, которые помогут вам и вашим детям успешно пережить следующий учебный год.

— Ваш школьник всегда будет на связи с легким и надежным Xiaomi Redmi 6A — это наиболее бюджетный смартфон среди всего модельного ряда мобильных устройств от компании Xiaomi, выпущенных в 2018 году, которым можно управлять жестами! Этот телефон обладает ёмкой батареей и хорошей камерой. Своего хозяина он порадует отличной производительностью не только для решения школьных задач, но и для игр! Его полная стоимость — всего 7 500 сомов. Этот смартфон, как и любой другой в магазине O!Store, можно купить в кредит от 680 сомов в месяц. Сделать это можно быстро и просто при наличии всего двух документов: паспорта и справки о зарплате, либо действующего патента за последние 3 месяца для тех, кто работает индивидуальным предпринимателем.

— Huawei Y6 Prime 2018 — смартфон не только для решения школьных заданий, но и для развлечений. Функция караоке, разблокировка по лицу, отличная селфи-камера и сильная батарея. Можно взять в кредит от 900 сомов в месяц, а можно сразу всего за 9 990 сомов.

— Samsung Galaxy J4 — этот красивый и недорогой смартфон с сильной батареей, камерами со вспышкой с обеих сторон, с ярким, сочным и большим экраном доступен в кредит от 862 сомов в месяц. Его полная стоимость — 9 580 сомов.

— Huawei Y5 Prime 2018 — бюджетный смартфон, который удивит вас большим дисплеем 18:9. Этот телефон не просто для того, чтобы быть на связи, но и для учебы на все сто, чему поможет актуальное и стабильное программное обеспечение. Прогрессивный яркий дисплей, камера с автофокусом и фронтальной вспышкой. Также доступен в кредит от 660 сомов в месяц. Полная стоимость — всего 7 990 сомов.

На все смартфоны в любом магазине O!Store при покупке в кредит предоставляется СКИДКА до 50 процентов на услуги связи. Более того, вы можете получить в подарок 10 ГИГАБАЙТ мобильного интернета, заказав любой смартфон на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000 с бесплатной доставкой!