12:17
USD 69.02
EUR 80.66
RUB 1.01
Бизнес

Как не бояться отпускать ребенка в школу

Миллионы детей в Кыргызстане пошли в школу. В первые дни нового учебного года Мобильный оператор О! напоминает родителям о возможностях мобильного контроля за детьми. Услуга «Где дети?» покажет местонахождение ребенка и избавит от лишних волнений.

«Почему он не звонит и не пишет? Где сейчас находится? Уже в школе или на дополнительных занятиях?» – с началом учебного года эти вопросы становятся актуальными. Можно, конечно, позвонить ребенку, но что, если он на уроке и не может говорить? Узнать о его местонахождении можно благодаря услуге «Где дети?» Мобильного оператора О!. Интерактивная карта позволит прямо на экране смартфона увидеть, где находится ваш ребенок или другие члены семьи.

Набрав команду *7898*8#, достаточно ввести номер телефона человека, которого вы ищете, и получить его согласие на определение местоположения.

Для этого ему нужно будет ответить на SMS, которое поступит с номера 7898, прислав ваш номер телефона. После вы сможете определять его местоположение без предварительного подтверждения. Кроме того, можно задать определенные часы, когда вы будете получать SMS с координатами ваших близких.

Научите вашего ребенка использовать телефон для своей безопасности. Сохраните команду *7898*1# в «быстрый набор», и тогда ваш ребенок нажатием всего одной кнопки сможет тут же сообщить вам о том, где находится прямо сейчас.

Для пользования услугой достаточно простого, даже кнопочного мобильного телефона с SIM-картой Мобильного оператора О!. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется, а услуга действует на всей территории Кыргызстана в сети О!. Точность определения местоположения абонента:

  • в Бишкеке – от 250 до 500 метров;
  • в городах и крупных населенных пунктах – от 500 до 800 метров;
  • в сельской местности – от одной тысячи до трех тысяч метров.

Подробная инструкция пользования доступна на сайте www.o.kg.

Будьте спокойны за своих близких с услугой «Где дети?» от Мобильного оператора О!
Ссылка:
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Новый магазин O!Store в самом центре Бишкека. Спешите на СКИДКИ!
Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?
Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу
Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
В ногу со временем вместе с приложением «О!Деньги»
Раскрываем секреты успеха сети магазинов O!Store
Теперь больше Интернета за те же деньги! Новый «Переходи на О!»
Популярные новости
Как подделывают бензин? Как подделывают бензин?
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании &laquo;O!&raquo; Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ
Бизнес
Как не&nbsp;бояться отпускать ребенка в&nbsp;школу Как не бояться отпускать ребенка в школу
Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на&nbsp;ипподроме III Всемирных игр кочевников Кыргызтелеком организовал Wi-Fi на ипподроме III Всемирных игр кочевников
Администрация ЦУМа &laquo;Айчурек&raquo; отреагировала на&nbsp;инцидент в&nbsp;торговом центре Администрация ЦУМа «Айчурек» отреагировала на инцидент в торговом центре
Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по&nbsp;стандартам британских школ Впервые кыргызстанцы получат возможность обучаться по стандартам британских школ