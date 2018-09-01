Как не бояться отпускать ребенка в школу

Миллионы детей в Кыргызстане пошли в школу. В первые дни нового учебного года Мобильный оператор О! напоминает родителям о возможностях мобильного контроля за детьми. Услуга «Где дети?» покажет местонахождение ребенка и избавит от лишних волнений.

«Почему он не звонит и не пишет? Где сейчас находится? Уже в школе или на дополнительных занятиях?» – с началом учебного года эти вопросы становятся актуальными. Можно, конечно, позвонить ребенку, но что, если он на уроке и не может говорить? Узнать о его местонахождении можно благодаря услуге «Где дети?» Мобильного оператора О!. Интерактивная карта позволит прямо на экране смартфона увидеть, где находится ваш ребенок или другие члены семьи.

Набрав команду *7898*8#, достаточно ввести номер телефона человека, которого вы ищете, и получить его согласие на определение местоположения.

Для этого ему нужно будет ответить на SMS, которое поступит с номера 7898, прислав ваш номер телефона. После вы сможете определять его местоположение без предварительного подтверждения. Кроме того, можно задать определенные часы, когда вы будете получать SMS с координатами ваших близких.

Научите вашего ребенка использовать телефон для своей безопасности. Сохраните команду *7898*1# в «быстрый набор», и тогда ваш ребенок нажатием всего одной кнопки сможет тут же сообщить вам о том, где находится прямо сейчас.

Для пользования услугой достаточно простого, даже кнопочного мобильного телефона с SIM-картой Мобильного оператора О!. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется, а услуга действует на всей территории Кыргызстана в сети О!. Точность определения местоположения абонента:

в Бишкеке – от 250 до 500 метров;

от 250 до 500 метров; в городах и крупных населенных пунктах – от 500 до 800 метров;

от 500 до 800 метров; в сельской местности – от одной тысячи до трех тысяч метров.

Подробная инструкция пользования доступна на сайте www.o.kg.

Будьте спокойны за своих близких с услугой «Где дети?» от Мобильного оператора О!