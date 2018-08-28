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Бизнес

Смотри телеканалы Setanta Sport только на О!TV

Благодаря эксклюзивному партнерству, теперь О!TV — это единственное мобильное телевидение в Кыргызстане с эксклюзивным правом на ретрансляцию телеканалов Setanta Sport и Setanta Sport+. Это значит, что каждый пользователь O!TV может смотреть матчи и соревнования любимых команд в эфире телевизионных каналов Setanta Sport и Setanta Sport+ независимо от того, в какой точке Кыргызстана находится, и везде, где есть Интернет.

Новый сезон от каналов Setanta Sport и Setanta Sport+ обещает быть жарким и интересным.

  • Фанаты футбола по достоинству оценят качество прямых трансляций захватывающих матчей Чемпионата Испании (Ла Лига), Чемпионата Италии (Серия А), Чемпионата Германии (Бундеслига) и Чемпионата Франции (Лига 1). Популярные и профессиональные комментаторы обеспечат незабываемый и интересный просмотр, а свежие обзоры помогут всегда оставаться в курсе всего, что происходит между турами.
  • Любителей автогонок канал Setanta Sport+ порадует прямыми трансляциями королевских автогонок «Формула 1». Все этапы Гран-при и их квалификации будут доступны прямо на вашем смартфоне.
  • Спортсмены из регулярных чемпионатов по баскетболу (NBA) и по хоккею (NHL) приведут в восторг самого привередливого эксперта.
  • Интересующиеся новостями из мира единоборств получат полный спектр эмоций от просмотра боев в рамках UFC.
  • Международные турниры по гольфу, теннису и другим популярным видам спорта позволят болельщикам насладиться яркими спортивными соревнованиями в режиме реального времени.

Режим работы каналов и функционал приложения O!TV позволит смотреть спортивные передачи в удобное для вас время. Вы никогда не пропустите важные спортивные мероприятия. Скачивайте бесплатное приложение О!TV на свой смартфон http://onelink.to/htbudq и подключайтесь прямо сейчас: *750*3# (7 сомов в день).

О!TV — приятного просмотра!
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