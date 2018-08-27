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Бизнес

Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников

В Иссык-Кульской области Кыргызстана со 2 по 8 сентября 2018 года пройдут III Всемирные Игры кочевников, и основной поток гостей будет встречать международный аэропорт «Манас».

В аэропорт можно добраться на собственном автомобиле, на такси, а также на общественном транспорте или шаттл-басе, который подвозит пассажиров к центральному входу аэровокзала.

Больших очередей на парковке нет, так как на территории аэропорта расположены 3 парковочные зоны — А, B, C. Потоки автомобилей разделены, система пропуска автоматизирована. У въезда на каждую парковку расположен контрольно-пропускной пункт.

• парковочная зона А — бесплатная;

• парковочная зона B — 40 cомов в час и 200 сомов в сутки;

• парковочная зона С — 60 сомов в час и 360 сомов в сутки.

Сразу при входе в аэровокзал расположены яркие пиктограммы — специальные указатели и мнемосхемы, которые помогают ориентироваться внутри комплекса.

Информация о вылетах и прилетах на трех языках — английском, русском и кыргызском — выводится на современные табло, расположенные на первом и втором этажах.


В международном аэропорту «Манас» работают сотрудники, которые встречают и провожают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Для пассажиров этой категории в аэропорту предусмотрены лестничные подъемники, лифты, санузлы, а во время посадки их обслуживает амбулифт — специальная машина для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета.

На всей территории аэровоздушного комплекса бесплатный Wi-Fi, есть специальные стойки для подзарядки техники, оборудованные розетками. А провести время в ожидании друзей или родственников можно в кафе, ресторанах и магазинах. В аэропорту есть две комнаты матери и ребенка, а также детская игровая площадка.


Пройдя регистрацию, пассажир попадает в стерильную зону, где находится один из самых больших в Центральной Азии магазинов беспошлинной торговли. В зоне ожидания есть курительная комната с видом на посадочную полосу. Желающие могут выпить чашку кофе в кафе или баре и даже воспользоваться массажным креслом.


Прием участников и гостей Игр кочевников — это огромная ответственность, и ОАО «МАМ» прилагает все усилия, чтобы все прошло на самом высоком уровне.
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