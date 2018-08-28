Когда подешевеют внесетевые звонки? Отвечает коммерческий директор компании «O!»

В связи с развернувшейся дискуссией на тему высокой стоимости внесетевых звонков между мобильными сетями в Кыргызстане разъяснения дает коммерческий директор компании «О!» Максим Сидоренко.

— Максим, действительно, объясните, в чем причина такой дикой разницы между звонками внутри и вне сети? Ведь такой многократной разницы нет ни в одной из соседних стран. Наверное, ее не должно быть и у нас...

— Вы абсолютно правы. В странах ЕАЭС уже достаточно давно внедрены нормы регулирования стоимости внесетевых соединений в мобильных сетях, которые позволяют абонентам не испытывать значительных ограничений при звонках абонентам других сетей.

— В чем же проблема? Почему наши мобильные операторы и ваша компания, в частности, не снижаете свои тарифы?

— Мобильный оператор О! давно готов к снижению и взаимодействию с госорганами и партнерами по рынку в данном вопросе. При этом, к сожалению, ни один оператор в одностороннем порядке не может изменить сложившуюся ситуацию. Если внутрисетевые тарифы зависят только от нас, то внесетевые тарифы прежде всего формируются исходя из платы, которую устанавливает оператор, принимающий звонок. То есть практически вся оплата абонента О! за минуту разговора с абонентом другого оператора уходит этому оператору. Этот тариф между операторами называется «ставка интерконнекта» и устанавливается в договорах между сотовыми операторами.

— Правильно ли я понимаю, Вы хотите сказать, что стоимость напрямую зависит только от ставки интерконнекта?

— Именно так, межоператорская стоимость внесетевого звонка, ставка интерконнекта составляет большую часть от абонентского тарифа и оказывает на него непосредственное влияние. В данном случае следует отметить, что ставки интерконнекта всегда являлись объектом бурных споров и даже так называемых сотовых войн во многих странах. Обычно более крупные и старые операторы рынка пытаются сохранить высокие ставки интерконнекта, которые являются по своей сути барьером для развития свободной конкуренции. С точки зрения абонента, высокий межоператорский тариф является «якорем», который вынуждает абонента общаться только внутри сети. Зачастую без вмешательства со стороны государства ситуация доходит до критической отметки, и, как в нашем случае, стоимость звонков между мобильными сетями в стране в пять и более раз превышает стоимость внутрисетевых вызовов и обходится даже дороже стоимости популярных международных направлений.

В большинстве стран этот вопрос давно урегулирован соответствующими органами. Так как в мировой практике в ситуациях, когда по тем или иным причинам мобильные операторы не могут прийти к единому решению и тариф сохраняется на высоком уровне, регулятор телекоммуникационного сектора инициирует и добивается создания демократичных и конкурентных условий для развития рынка, гармонизации существующих в стране ставок интерконнекта и защиты прав и интересов граждан. Так происходило в последние годы во всех странах Евросоюза и у наших ближайших соседей, стран-участниц ЕАЭС.

За последние 10 лет страны Евросоюза поэтапно пришли к снижению средней ставки интерконнекта до уровня 1,1 сома за минуту вызова на другие сети в пересчете на сомы. В Кыргызстане ставки локального интерконнекта на межсетевые звонки не регулируются и, по сути, не меняются с 2008 года и на данный момент составляют 3,675 сома с учетом налогов. Видите разницу? А в соседних странах нашего региона за последние годы произошли еще более кардинальные изменения, там текущий уровень ставки установился около 1 сома, а в некоторых и на уровне 25 тыйынов, что в разы меньше ставки, применяемой в Кыргызстане.

— Если есть такой обширный мировой опыт снижения тарифов, почему в Кыргызстане этот вопрос не урегулирован до сих пор?

— Я не могу ответить за всех участников рынка и государственные органы, но Мобильный оператор O! на протяжении последних двух лет прямо выражает готовность к снижению ставок интерконнекта и регулярно поднимает данный вопрос на уровне Госкомсвязи и Агентства антимонопольного регулирования. Мы считаем, что ставки локального интерконнекта на текущий момент в Кыргызстане завышены и их в срочном порядке нужно снижать.

— Но, судя по тому, что вопрос поднимается общественностью, результатов нет... Расскажите, на какой стадии находится ваше обращение и что по этому поводу говорят госорганы. Что мешает внедрить международный опыт и снизить тарифы в итоге? Пользователи сети активно обсуждают сговор между операторами связи.

— На мой взгляд, в первую очередь снижению ставки интерконнекта мешает недооценка влияния доступности внесетевых тарифов на отрасль связи и экономику Кыргызстана в целом. В принципе, сложилась как минимум нездоровая ситуация для телекоммуникационного рынка страны.

Мне неизвестно о каком-либо сговоре, и уж тем более Мобильный оператор О! в этом не принимает никакого участия. Более того, еще осенью 2016 года мы выступили инициаторами по данному вопросу и письменно обратились в адрес других сотовых операторов с предложением снизить ставки с 3,5 до 2,5 сома за минуту. На данное предложение был получен категорический отказ со стороны двух крупных игроков рынка Beeline и MegaCom, ввиду чего продолжили действие старые ставки. Мы были вынуждены обратиться в Госагентство связи с просьбой о рассмотрении данного вопроса со стороны регулятора рынка.

Результатом нашего обращения явилось создание в мае 2017 года рабочей группы для определения графика поэтапного снижения ставок, в которую вошли представители операторов связи и органов государственного регулирования. Выработка участниками рабочей группы компромиссного варианта потребовала немало времени и усилий. С учетом мнения Beeline и MegaCom рабочая группа приняла решение о максимально плавном, пошаговом снижении ставок интерконнекта — по 50 тыйынов каждые полгода в период с 2018 по 2020 годы — без резких изменений и влияния на доходы и отчисляемые в госказну налоги операторов связи. Со своей стороны мобильный оператор О! предлагал рассмотреть возможность более динамичного снижения ставок интерконнекта, которое позволило бы быстрее снизить тарифы на внесетевые звонки для граждан Кыргызстана.

Спустя год после нашего первого обращения, в октябре 2017 года, был сформирован и направлен на утверждение в правительство Кыргызской Республики разработанный участниками рабочей группы анализ регулятивного воздействия к проекту постановления «Об утверждении Правил межсетевого соединения», в котором был определен график изменения тарифов за межсетевое соединение, применяемых между операторами связи:

с 1 января по 1 июля 2018 года — 3,5 сома;

с 1 июля 2018 по 1 января 2019 года — 3 сома;

с 1 января по 1 июля 2019 года — 2,5 сома;

с 1 июля 2019 по 1 января 2020 года — 2 сома;

с 1 января по 1 июля 2020 года — 1,5 сома;

с 1 июля 2020 года и далее — 1 сом.

Однако с сожалением вынуждены констатировать, что на текущий момент по прошествии 9 месяцев данный проект так и не утвержден, его согласование по непонятным причинам затягивается. Можно только предположить, что задержки в процессе согласования могут быть связаны с активно выражаемым желанием сохранения существующих высоких ставок интерконнекта со стороны двух других крупных мобильных операторов связи Кыргызстана. Мы инициировали письма в правительство с просьбой оказать содействие в скорейшем разрешении сложившейся ситуации, но пока положительных результатов нет.

— Максим, насколько мне известно, Мобильный оператор О! занимает существенную долю на рынке Кыргызстана, сравнимую с вашими конкурентами, а в северных областях вы очевидный лидер рынка, почему же вы все-таки так активно выступаете за снижение операторских ставок на межсетевые звонки в отличии от других операторов?

— Хороший вопрос! Нужно отметить, что наша компания с момента появления является новатором и не боится вести за собой рынок мобильной связи. Мы неоднократно кардинально меняли рынок, делали его более динамичным и демократичным. Вспомните, с появлением О! произошло снижение цен на звонки и появились пакетные предложения. Мы первые запустили сеть 4G и вывели на рынок безлимитные интернет-предложения, сделав Интернет доступным для миллионов кыргызстанцев. Мы просто делаем то, что нужно и удобно для абонентов.

Повторюсь, мы оцениваем сложившуюся ситуацию с завышенной стоимостью ставок интерконнекта как крайне нездоровую для развития рынка.

Мобильный оператор О! считает, что в долгосрочной перспективе нельзя строить бизнес на применении заградительных, ограничивающих условий для удержания своих абонентов.

Так как звонить на другие сети на текущий момент дорого и неудобно, абоненты используют по две сим-карты, трафик уходит в Интернет. Коллеги по цеху, к сожалению, с нашей точки зрения, пока не совсем понимают, что, применяя ограничительные меры, теряют трафик и подталкивают своих абонентов к использованию мессенджеров и различных интернет-приложений.

В мобильном операторе О! мы стараемся применять простые принципы — быть удобными, давать нашим абонентам все, что им необходимо в пакете услуг за справедливую доступную цену. Наша команда уверена, что только таким образом можно добиться признания у абонентов и стать лидером рынка.