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Бизнес

Как посетить офис мобильного оператора, не вставая с места?

Все просто: скачайте на свой смартфон персональный помощник по управлению номером – мобильное приложение «Мой О!», которое на днях было полностью обновлено! 

«Мой О!» — мобильное приложение для контроля баланса и услуг на вашем мобильном телефоне. Приложение очень просто в освоении, а главное, избавляет вас от необходимости посещать салоны оператора по большинству возникающих вопросов: приложение решит все, где бы вы ни находились, и гораздо быстрее. Приложение является бесплатным и работает через мобильный Интернет или Wi-Fi. 

Коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко отметил: «Мы собрали все отзывы, которые оставили пользователи старой версии приложения в социальных сетях, в самом Play Market и App Store, и обновили приложение полностью! Удобный, интуитивно понятный дизайн, подключение услуг и тарифов в пару кликов, проверка баланса и пакетов, вход по отпечатку пальца, добавлено множество других полезных функций. А главное, теперь доступна круглосуточная онлайн-поддержка прямо из приложения!» 

Установив «Мой О!», вы всегда сможете:

         узнавать, сколько и куда потратили;

         контролировать остаток по пакетам минут, Интернета и SMS;

         в два клика менять тариф;

         подключать различные сервисы, позволяющие сделать мобильную связь еще удобнее;

         быть в курсе новых, актуальных для вас предложений и многое другое! 

Скачиваем и тестируем новое мобильное приложение «Мой О!»

Загрузите и установите приложение в Play Market или App Store. Найти приложение не составит труда, достаточно ввести в строку поиска название «Мой О!» и выполнить установку. 

Регистрация в «Мой О!» предполагает очень простой процесс. Потребуется лишь указать ваш номер и придумать свой код. После входа в приложение в самом верху мы видим остаток по счету. Ниже в трех кругах — сколько минут, гигабайт и SMS у вас осталось до конца текущего расчетного периода и как скоро этот период завершится. 

Далее мы видим две кнопки:

       «Услуги»: проверьте, какие услуги у вас подключены, а какие отключены;

       «Тарифы»: посмотрите, какой у вас тариф и его условия, а также другие доступные для перехода тарифы.

Если вас интересуют новости сети магазинов O!Store и вы хотите онлайн ознакомиться с товарами магазина и даже заказать, сделайте это, нажав кнопку O!Store. В разделе «Акции» — все  действующие «горячие» предложения о скидках и бонусах.

Дополнительные возможности приложения доступны через меню, которое можно открыть по кнопке-«гамбургеру» (три полоски «стопкой» в левом верхнем углу). Например, вы можете увидеть на карте ближайшие к вам офисы О!, список полезных бесплатных команд, детализацию, получить ответы на самые часто задаваемые вопросы и, самое главное, тут же связаться с онлайн-оператором. 

Обновитесь прямо сейчас! 
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