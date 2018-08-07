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Бизнес

Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу

Совсем недавно Мобильный оператор О! представил своим клиентам новую инновационную акцию. Называем мы ее инновационной, поскольку, пожалуй, никто до этого не задумывался о предоставлении услуг мобильной связи в этом ключе. Речь идет об акции «Пора меняться». Сегодня мы разберемся в ее предназначении, узнаем о преимуществах и способах использования.

Курс обмена

Как воспользоваться?

  • Получить дополнительный 1 ГБ скоростного Интернета можно, обменяв 5 минут бесплатных звонков на другие мобильные сети КР командой *796*1#
  • Получить 3 ГБ скоростного Интернета можно, обменяв 15 минут бесплатных звонков на другие мобильные сети КР в рамках своих тарифов командой *796*3#
  • Получить 4 ГБ скоростного Интернета можно, обменяв 20 минут бесплатных звонков на другие мобильные сети КР в рамках своих тарифов командой *796*4#

Проверка остатка минут для звонков на другие мобильные сети КР и остатка интернет-пакета на максимальной скорости: *728*9#. Воспользоваться акцией «Пора меняться» можно бесплатно и неограниченное количество раз.

В чем преимущества?

Запуск акции с возможностью обменивать минуты на гигабайты связан с ростом потребления интернет-трафика и популярностью пакетных тарифов в сети Мобильного оператора О!. Наиболее ценным активом для абонентов являются гигабайты, а минуты из пакета часто остаются неиспользованными.

Воспользовавшись акцией «Пора меняться», абоненты могут получить дополнительные гигабайты Интернета на максимальной скорости.

При этом сначала расходуются гигабайты, полученные в обмен на внесетевые минуты, затем — основной пакет Интернета, включенный в тариф.

На этом позитивные изменения не заканчиваются...

Мобильный оператор О! обновил популярную тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных и запустил новые тарифы «Переходи на О! 95» и «Переходи на О! 135».

Тарифы самой популярной линейки «Переходи на О!» стали еще более удобными и привлекательными. Теперь за ту же цену клиенты Мобильного оператора О! могут воспользоваться гораздо большим пакетом Интернета на максимальной скорости.

К примеру, на тарифе «Переходи на О! 95» пакет интернет-трафика теперь составляет 10 ГБ вместо прежних 8 ГБ, а на тарифе «Переходи на О! 135» –  16 ГБ Интернета на максимальной скорости вместо прежних 12 ГБ.

Кроме того, в тарифах предусмотрены бесплатные звонки и SMS внутри сети О!, а также пакет минут на другие мобильные номера КР. Абонентская плата осталась прежней – 95 и 135 сомов соответственно, а стоимость смены тарифа – 0 сомов.

Мобильный оператор О! – сеть для твоего смартфона!

 
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