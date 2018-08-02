Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках

Вы собираетесь в поездку или на отдых по России или в другую страну? Не забудьте подключить роуминг для Интернета от мобильного оператора О!, чтобы всегда оставаться на связи с родными, близкими и коллегами.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и если дома он для нас всего лишь способ общения и развлечения, то в поездке он превращается не только в один из самых удобных способов коммуникации, но и в лучшего помощника. Находясь на отдыхе в чужой стране, при наличии Интернета вы всегда сможете найти интересные места, узнать погоду, поделиться фотографиями и впечатлениями.

В настоящее время мобильный оператор О! предлагает две услуги для интернет-роуминга, рассмотрим каждую из них детально.

Выгодный интернет-роуминг

Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы 4G интернет-роуминг был выгоден в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего. Так, 1 мегабайт стоит всего 1 сом в России в сетях Tele2 и Мегафон, в Казахстане в сети Tele2, в Турции в сети крупнейшего оператора Turkcell, в Саудовской Аравии в сети Saudi Telecom Company и в Узбекистане в сети Ucell.

Подключить сервис можно по команде *997# бесплатно и без абонентской платы! Подробную информацию можно найти на сайте мобильного оператора в разделе «Интернет-роуминг».

Пакеты «Интернет-роуминг»

Покупать оптом всегда дешевле, это утверждение относится и к пакетам «Интернет-роуминг» от мобильного оператора О!

Пакет Интернета для мобильного телефона – идеальный вариант для доступа в Интернет в коротких поездках в Россию, Казахстан, Турцию, Узбекистан или Саудовскую Аравию. Услуга подключается на 30 дней, на которые выделяется 50, 100 или 250 Мб трафика.

Размеры пакетов «Интернет-роуминг» и их стоимость