15:32
USD 68.02
EUR 79.46
RUB 1.09
Бизнес

Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках

Вы собираетесь в поездку или на отдых по России или в другую страну? Не забудьте подключить роуминг для Интернета от мобильного оператора О!, чтобы всегда оставаться на связи с родными, близкими и коллегами.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, и если дома он для нас всего лишь способ общения и развлечения, то в поездке он превращается не только в один из самых удобных способов коммуникации, но и в лучшего помощника. Находясь на отдыхе в чужой стране, при наличии Интернета вы всегда сможете найти интересные места, узнать погоду, поделиться фотографиями и впечатлениями.

В настоящее время мобильный оператор О! предлагает две услуги для интернет-роуминга, рассмотрим каждую из них детально.

Выгодный интернет-роуминг

Мобильный оператор О! позаботился о том, чтобы 4G интернет-роуминг был выгоден в странах, которые кыргызстанцы посещают чаще всего. Так, 1 мегабайт стоит всего 1 сом в России в сетях Tele2 и Мегафон, в Казахстане в сети Tele2, в Турции в сети крупнейшего оператора Turkcell, в Саудовской Аравии в сети Saudi Telecom Company и в Узбекистане в сети Ucell.

Подключить сервис можно по команде *997# бесплатно и без абонентской платы! Подробную информацию можно найти на сайте мобильного оператора в разделе «Интернет-роуминг».

Пакеты «Интернет-роуминг»

Покупать оптом всегда дешевле, это утверждение относится и к пакетам «Интернет-роуминг» от мобильного оператора О!

Пакет Интернета для мобильного телефона – идеальный вариант для доступа в Интернет в коротких поездках в Россию, Казахстан, Турцию, Узбекистан или Саудовскую Аравию. Услуга подключается на 30 дней, на которые выделяется 50, 100 или 250 Мб трафика.

Размеры пакетов «Интернет-роуминг» и их стоимость

Роуминг от мобильного оператора О! – путешествуй без забот!
Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
В ногу со временем вместе с приложением «О!Деньги»
Раскрываем секреты успеха сети магазинов O!Store
Теперь больше Интернета за те же деньги! Новый «Переходи на О!»
О масштабных работах по улучшениям в сети сообщает Мобильный оператор О!
10 ГБ Интернета В ПОДАРОК при заказе смартфона на OSTORE.KG
Грандиозные скидки на популярные смартфоны Xiaomi в O!Store
БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка в роуминге
Сеть Мобильного оператора О! на Иссык-Куле готова к приему отдыхающих
9 БЕСПЛАТНЫХ каналов для связи с Мобильным оператором О!
Популярные новости
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
Бизнес
Лучший способ сэкономить на&nbsp;звонках и&nbsp;Интернете в&nbsp;поездках Лучший способ сэкономить на звонках и Интернете в поездках
Зал ожидания международного аэропорта &laquo;Ош&raquo; расширили до&nbsp;1500 квадратных метров Зал ожидания международного аэропорта «Ош» расширили до 1500 квадратных метров
Проверено на&nbsp;себе. Тариф без оговорок и&nbsp;непонятных списаний возможен Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен
&laquo;Бакай Банк&raquo; 3&nbsp;сентября разыграет холодильник в&nbsp;рамках акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» 3 сентября разыграет холодильник в рамках акции «Год подарков»