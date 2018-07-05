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Бизнес

10 ГБ Интернета В ПОДАРОК при заказе смартфона на OSTORE.KG

10 ГИГАБАЙТ Интернета — это 2 тысячи mp3 песен или 50 тысяч фотографий в Instagram, 150 миллионов сообщений в WhatsApp или сотни часов в социальных сетях. Список можно продолжать, все зависит от ваших предпочтений. Хотите, смотрите видео в YouTube, скачивайте фильмы, да что угодно!

При покупке смартфона в интернет-магазине ostore.kg вы получите 10 ГИГАБАЙТ скоростного Интернета на целый месяц В ПОДАРОК без деления трафика на дневной и ночной!

Как получить?

Просто зайдите на сайт интернет-магазина ostore.kg, выберите любой смартфон и оформите покупку с доставкой!

Справки по телефону 0705 007 000.

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Акция действует до 31 августа 2018 года включительно.
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