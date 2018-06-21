Грандиозные скидки на популярные смартфоны Xiaomi в O!Store

Качество снимков, которые вы можете получить на смартфон, сегодня одна из первоочередных характеристик при выборе нового девайса. В некоторых случаях она является даже более важной, чем производительность. Ведь теперь телефоны, что в 4 раза дешевле последнего iPhone, «летают» ничуть не хуже. На смартфон сегодня мы снимаем все: от отдыха на природе до свадьбы друга. Одни из самых лучших в этом смысле — смартфоны Xiaomi, на которые с сегодняшнего дня в сети магазинов O!Store действуют ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ! Дополнительная возможность получить БОНУС на баланс в размере +600 сомов сохраняется!

Сеть магазинов O!Store напрямую сотрудничает с официальным поставщиком, что обеспечивает 100% качество предлагаемых устройств и полное сервисное обслуживание.

Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi 5 Plus — смартфоны из разряда must-have для любителей экономии. Недорого, надежно, еще и широкоэкранно. За относительно небольшие деньги вы получаете надёжные устройства с хорошей производительностью и операционной системой, которая поддерживается на протяжении нескольких лет. Эти аппараты смело можно назвать одними из лучших доступных смартфонов для потребления мультимедийного контента. Стоимость Redmi 5 со скидкой — всего 10 990 сомов, цена Redmi 5 Plus с 32 ГБ внутренней памяти — 12 590 сомов, с 64 ГБ на борту — 13 990 сомов.

Xiaomi Redmi S2 — миром давно правят селфи, поэтому фронтальная камера весенней новинки получила 16-мегапиксельный сенсор, отсюда и буква S в названии модели. Пожалуй, лучшая селфи-камера в своем ценовом диапазоне и поразительное сходство с последним iPhone X — та же сдвоенная камера на тыльной стороне. К неоспоримым плюсам Xiaomi Redmi S2 относится еще и возможность установки одновременно двух SIM-карт, карты памяти microSD и хороший уровень автономности (полтора дня активного использования). Стоимость со скидкой — 12 590 сомов.

Xiaomi Mi A1 — обладает сразу двумя камерами на задней панели, обе имеют по 12 Мп, причем каждая из них цветная. Объектив одной камеры на выходе дает двукратный оптический зум. Также Xiaomi Mi A1 умеет делать программное размытие заднего фона фотографии, имитируя работу «взрослых» фотокамер. Особенность модели в том, что это первый смартфон компании без фирменной оболочки MIUI, с «чистым» Android. Стоимость со скидкой версии с 32 ГБ внутренней памятью 13 590 сомов, с 64 ГБ на борту — 14 990 сомов.

Xiaomi Mi Mix 2 — флагман покоряет своим внешним премиальным видом с золотой 18-каратной окантовкой камеры — шик, блеск, красота! К вычислительным и графическим ресурсам смартфонов Xiaomi вопросов никогда не возникало. Компания использует самые производительные комплектующие, и на этот раз модель аппарата радует своими параметрами. Стоимость аппарата со скидкой 34 590 сомов.

Новенький телефон уже ждет вас на www.ostore.kg, во всех магазинах O!Store, заказ можно оформить с бесплатной доставкой по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный). Доступно простое и быстрое оформление в кредит и в рассрочку по исламским принципам финансирования БЕЗ комиссии и поручителей по всему Кыргызстану. Внимание! Количество смартфонов по скидке ограничено.