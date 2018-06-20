00:51
USD 68.24
EUR 79.63
RUB 1.08
Бизнес

БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка в роуминге

Вы на чемпионате мира по футболу в России? В гостях у родственников в Казахстане? Или, может быть, в отпуске в Турции?

Где бы вы ни были, Мобильный оператор О! в очередной раз позаботился о том, чтобы ваше путешествие было максимально удобным и приятным.

В перечень бесплатных услуг, благодаря которым все абоненты О! могут оставаться на связи на своем номере в любой поездке, добавилась еще одна услуга — Help.

Если у вас во время поездки возникли затруднения в роуминге с вызовами или доступом в Интернет, вы можете бесплатно отправить соответствующий запрос в информационно-справочную службу для незамедлительного получения помощи.

Дополнительная возможность оставаться на связи за рубежом — это бесплатная услуга «Пополни мой баланс в роуминге». С помощью команды *109*номер абонента сети О!*сумма пополнения# можно отправить запрос любому абоненту мобильного оператора О! в Кыргызстане с просьбой пополнить ваш баланс.

На заметку: подключайте выгодный роуминг заранее, чтобы оставаться доступным на своем номере в таких странах, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция или Саудовская Аравия. Наберите перед поездкой бесплатную команду *997# и пользуйтесь супервыгодным интернет-роумингом по цене всего 1 сом за 1 мегабайт. Подробную информацию о других тарифах можно найти на сайте www.o.kg в разделе «Роуминг».

Роуминг от мобильного оператора О! Не чувствуй границ!
Ссылка:
просмотров: 598
Версия для печати
Материалы по теме
Грандиозные скидки на популярные смартфоны Xiaomi в O!Store
Сеть Мобильного оператора О! на Иссык-Куле готова к приему отдыхающих
9 БЕСПЛАТНЫХ каналов для связи с Мобильным оператором О!
Услуга «Где дети?» определит местоположение членов вашей семьи
Мобильный оператор О! увеличил охват и емкость сети в Чуйской области
«СУПЕРХАЙП» по всей стране!
Отправьте родным 10 бесплатных SMS в роуминге от О!
СКИДКИ на смартфоны до 8 000 сомов в O!Store
Итоги благотворительного марафона «День Победы»
«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!
Популярные новости
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Грандиозные скидки на&nbsp;популярные смартфоны Xiaomi в&nbsp;O!Store Грандиозные скидки на популярные смартфоны Xiaomi в O!Store
В&nbsp;домах кантовчан появился газ В домах кантовчан появился газ
Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж Апгрейд региональных аэропортов. Специальный репортаж
Бизнес
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого
Ветераны подразделения &laquo;Альфа&raquo; соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Дмитрия Татаринова Ветераны подразделения «Альфа» соболезнуют в связи с кончиной Дмитрия Татаринова
Прибыльные депозиты мудараба от&nbsp;Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; Прибыльные депозиты мудараба от Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Кыргызтелеком и&nbsp;Элтекс Алатау подписали Меморандум о&nbsp;сотрудничестве Кыргызтелеком и Элтекс Алатау подписали Меморандум о сотрудничестве