БЕСПЛАТНАЯ техническая поддержка в роуминге

Вы на чемпионате мира по футболу в России? В гостях у родственников в Казахстане? Или, может быть, в отпуске в Турции?

Где бы вы ни были, Мобильный оператор О! в очередной раз позаботился о том, чтобы ваше путешествие было максимально удобным и приятным.

В перечень бесплатных услуг, благодаря которым все абоненты О! могут оставаться на связи на своем номере в любой поездке, добавилась еще одна услуга — Help.

Если у вас во время поездки возникли затруднения в роуминге с вызовами или доступом в Интернет, вы можете бесплатно отправить соответствующий запрос в информационно-справочную службу для незамедлительного получения помощи.

Дополнительная возможность оставаться на связи за рубежом — это бесплатная услуга «Пополни мой баланс в роуминге». С помощью команды *109*номер абонента сети О!*сумма пополнения# можно отправить запрос любому абоненту мобильного оператора О! в Кыргызстане с просьбой пополнить ваш баланс.

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