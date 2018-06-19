Лучшие фотографы Кыргызстана бесплатно поделились секретами

Именитые профессионалы в области фотографии показали, как сделать красивые снимки на свой телефон. Компания Samsung организовала бесплатный мастер-класс для всех желающих.

На сцене выступили одни из лучших фотографов Кыргызстана: Ажара Шабданова, Ати Шамиева, Виолетта Майами и Лида Явгет.

Каждый спикер раскрыл возможности нового флагмана Galaxy S9 и помог разобраться в тонкостях настроек своего смартфона.

Гости ближе познакомились с искусством фотографии, научились красиво снимать и пробовали применить новые знания на практике.

Как сделать удачное селфи, обработать фото на телефоне — об этом и многом другом вы узнаете на втором мастер-классе.

Приходите 23 июня на летнюю площадку Local Coffee: ул. Токтогула, 125, пересекает ул. Логвиненко.

Вход бесплатный.