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Бизнес

Сеть Мобильного оператора О! на Иссык-Куле готова к приему отдыхающих

Погода налаживается, отдыхающие все активнее стягиваются на озеро Иссык-Куль, а Мобильный оператор О! сообщает о готовности сети к сезону отпусков. К началу лета запущено свыше 50 новых объектов связи на территории Иссык-Кульской области и сделан особый акцент на расширение мобильного покрытия не только в селах северного, но и южного побережья.

«Мы понимаем, что благодаря качеству мобильных сетей в Иссык-Кульской области формируется репутация туристического региона. В курортный сезон, к примеру, объемы потребления мобильного интернет-трафика на одного абонента в нашей региональной сети увеличиваются вдвое, чем в среднем по Кыргызстану, — рассказал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко. — И на такой повышенный интернет-спрос как со стороны местных абонентов, так и гостей в курортной зоне, мы отвечаем оперативным развитием сетевой инфраструктуры, что позитивно отражается на лояльности клиентов».

Проведенные работы позволили увеличить емкость объектов связи в популярных местах массового отдыха, что обеспечит скоростным мобильным Интернетом не только многотысячную аудиторию туристов, но и жителей близлежащих сел.

Итак, в дополнение к действующим, теперь еще более пятидесяти базовых станций обслуживают Иссык-Кульскую область в городах Балыкчи, Караколе, а также в селах Булан-Соготту, Саруу, Боконбаеве, Сары-Камыш, Ак-Булак, Ак-Булун, Чычкан, Светлая Поляна, Оргочор, Ак-Терек, Кара-Коо, Ананьеве, Жаркынбаеве, Отрадном, Шапак, Сары-Камыш, Чолпон, Жылдыз Каракол, Боз-Булун, Орлином, Ак-Чий, Жергалан, Советском, Кызыл-Кия, Токтогул (Зындан), Барскоон, Кара-Талаа, Темир Канат, Джер-Уй, Оттук, Кызыл-Туу, Шор-Булак, Ак-Сай, Кутургу, Ой-Булак, Талды-Суу, Кен-Суу, Мин-Булак, Арал, Кичи-Орукту.

Смело подключайте акцию «СУПЕРХАЙП». Набирайте команду *200# и купайтесь в настоящем море Интернета для социальных сетей без оглядки на трафик!

Конвертируйте свои впечатления от отдыха в формат фото и видео в социальных сетях на скорости 4G вместе с Мобильным оператором О!.
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