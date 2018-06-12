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Бизнес

Услуга «Где дети?» определит местоположение членов вашей семьи

Беспокоитесь о своем ребенке? Или, может, о своих пожилых родителях?

Подключайте услугу «Где дети?», и вы всегда будете знать о местоположении ваших детей и других членов семьи.

Подключайтесь и получите 10 дней бесплатного использования!

Как начать поиск?

Набрав команду *7898*8# «вызов», вы можете ввести номер телефона человека, которого ищете, и получить его согласие на определение местоположения. Для этого ему нужно будет ответить на SMS, которое поступит с номера 7898, прислав ваш номер телефона. После вы сможете определять его местоположение без предварительного подтверждения.

«Родителям всегда важно знать, где находятся их дети. Это гарантирует их спокойствие и безопасность детей. Сейчас это особо актуально — время каникул, дети постоянно находятся вне дома. Несмотря на свое название, услуга «Где дети?» будет актуальна и для тех, кто беспокоится за своих родителей, бабушек и дедушек, ведь это самый простой и быстрый способ узнать, где они в данный момент находятся. Услуга максимально понятна и проста в использовании и создана нами для того, чтобы вы всегда были спокойны за близких вам людей», — комментирует коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Это просто

Настройте режим автоматического оповещения, и вам не понадобится набирать какие-либо команды. В заданный день и час вы автоматически будете получать информацию о местонахождении ваших близких.

Это безопасно и надежно

Информация о координатах членов вашей семьи, получаемая вами посредством услуги «Где дети?», является конфиденциальной и доступна только вам. Кроме того, в случае, если ребенок заблудился в городе, набрав команду *7898*1#, он сможет в считаные секунды сообщить об этом, и родители, у которых настроена услуга, тут же получат сообщение с адресом, по которому находится ребенок. Просто сохраните эту команду в «быстром наборе» и научите ребенка пользоваться этой опцией.

Важно: для пользования услугой достаточно иметь самый простой мобильный телефон с SIM-картой Мобильного оператора О!

Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется. Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Подробная инструкция доступна на сайте www.o.kg.

Будьте спокойны за своих близких с услугой «Где дети?» Мобильного оператора О!
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