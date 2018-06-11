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Бизнес

Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана

Кыргызстан имеет выгодное географическое положение, дающее возможность доступа на большие рынки соседних стран — Казахстана, Узбекистана, России и других. Заинтересованные представители зарубежного бизнеса регулярно посещают страну с целью сбора информации, изучения инвестиционного климата в стране и т.п.

Крупная европейская компания выразила намерение приобрести одно из известных кыргызстанских предприятий по производству напитков и пива — ЗАО Bear Beer, производителя лимонада «Томми», нашумевшей «Кыргыз-колы» и целого ряда известных торговых марок пива в Кыргызстане. Заинтересованная компания планирует производство продукции по собственной технологии и выход на центральноазиатский рынок.

Предприятие Bear Beer построено в конце 2013 года в Шопокове на базе бывшего завода «Кыргызторгмаш» и входит в число компаний холдинга «АЮ». Завод оснащен новейшим оборудованием, имеет свою водозаборную скважину и качественную систему водоочистки. По сведениям, указанным на сайте Bear Beer, на данный момент это единственное из аналогичных предприятий, имеющее сертификат FSSC22000 ( Food Safety System Certification), что, вероятнее всего, послужило одним из решающих факторов для инвесторов. Известно, что представители данной европейской компании не  впервые посетили Кыргызстан и в скором времени ожидается приезд ее высшего руководства.
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