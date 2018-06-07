Мобильный оператор О! увеличил охват и емкость сети в Чуйской области

Мобильный оператор О! стремится как можно активнее вводить новые станции по всей стране — мы знаем, что буквально с каждым годом качественная связь и быстрый мобильный Интернет все больше и больше имеют значения. Если где-то рядом с вами появилась базовая станция О! — это точно хорошая примета!

Кроме «освоения» новых территорий, Мобильный оператор О! значительно укрепил существующую сеть.

За апрель и май 2018 года технические специалисты оператора О! установили в столице и Чуйской области около 100 новых базовых станций, увеличив пропускную способность сети и улучшив качество связи для жителей региона.

Это означает, что абоненты О!, пользующиеся смартфонами, планшетами, модемами и роутерами, могут с комфортом смотреть видео в HD-качестве, играть в самые современные игры, слушать музыку из онлайн-медиатек, получать образование дистанционно и пользоваться всеми привычными интернет-сервисами и приложениями.

Работы по увеличению емкости сетей 3-го и 4-го поколений в Бишкеке сосредоточились в микрорайонах, на центральных и периферийных улицах.

В Чуйской области сеть расширили в городах Токмаке, Кемине, а также в селах Кызыл-Туу, Ленинском, Ак-Джол, Сокулук, Шалта, им. Тельмана, им. Кирова, Ак-Сай, Кегети, Сайлык, Джаны-Турмуш, Лебединовка, Садовом, Мыкан, Шабдан, Кароол-Дебе, Калмак-Ашуу, Тарсуу, Кызыл-Байрак, Торт-Куль, Крупском, Панфиловском, Чалдовар, Военно-Антоновка, Новопокровка, Новониколаевка, Александровка, Комсомольском, Кунтуу, Орто-Сай, Интернациональном, Боз-Бармак, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Горная-Маевка, ГЭС-2, Ала-Тоо, Чуй, Он Бир-Жылга, Кайырма, Маданият, Прогресс, Озерном, Васильевка, Тегирменти, Каинды, Чалдовар, в дачном поселке «Горный Ветерок» и в жилмассивах «Акыл-Ордо», «Хабитат», «Ала-Тоо», «Тендик», «Биримдик».

Фиксируя ежегодное удвоение объема интернет-трафика благодаря активности абонентов, О! стремится обеспечить максимальный комфорт и скорость для всех пользователей. Актуальную карту покрытия можно найти на сайте o.kg.