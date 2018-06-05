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Бизнес

«СУПЕРХАЙП» по всей стране!

Едва прошел месяц с момента запуска акции «СУПЕРХАЙП» от Мобильного оператора О!, а десятки тысяч абонентов уже успели оценить все ее преимущества! Шутка ли, 200 ГИГАБАЙТ Интернета на максимальной скорости в неделю? Такого в Кыргызстане еще не было!

Мобильный оператор О! на этом не остановился и продолжил улучшать условия подключения супервыгодной акции. По многочисленным просьбам своих абонентов оператор предоставил возможность подключения к акции «СУПЕРХАЙП» и для всех региональных тарифов «Переходи на О!». Теперь огромный интернет-пакет объемом 200 ГИГАБАЙТ, в рамках которого можно пользоваться любимыми сайтами и мобильными приложениями Instagram, Facebook, WhatsApp, ВКонтакте и «Одноклассники», доступен по всей стране!

Подключайтесь прямо сейчас, набирайте команду *200# и купайтесь в настоящем море Интернета для социальных сетей без оглядки на трафик!

Напомним, акция «СУПЕРХАЙП» доступна также для всех абонентов тарифов «Переходи на О!+», «Переходи на О! Light+» и «Переходи на О! Light + TV Базовый». Подробная информация об акции «СУПЕРХАЙП» на сайте и по телефонам 200 (звонок для абонентов О!  бесплатный) и 0500 000 200 (для абонентов других операторов согласно их тарификации).

Мобильной оператор О! – настоящий «СУПЕРХАЙП»!
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