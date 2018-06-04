Отправьте родным 10 бесплатных SMS в роуминге от О!

Мобильный оператор О! заботится о своих абонентах в роуминге по всему миру!

Теперь в заграничных поездках вас никто не потеряет, даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе. Благодаря новой услуге «SMS-уведомления в роуминге» вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке. Неоспоримое преимущество этой услуги в том, что отправка таких сообщений совершенно БЕСПЛАТНАЯ.

На выбор есть пять вариантов сообщений, с помощью которых вы сможете сообщить другим абонентам О! текущий статус вашего путешествия. Сохраните себе памятку в телефон, чтобы не потерять, и всегда оставайтесь на связи.

С помощью этих команд вы можете отправить 10 бесплатных SMS в сутки домой на номера абонентов О!, когда вы находитесь за границей в роуминге от О!. Номер абонента, которому вы хотите отправить SMS, указывается в международном или национальном формате. Например: 0707xxxxxx, 996707хххххх или +996500xxxxxx.

Кстати, подключить выгодный интернет-роуминг 1 сом за 1 Мбайт перед выездом из Кыргызстана можно тоже БЕСПЛАТНО командой *997#.

Подробнее о том, как за границей выгодно оставаться на связи, сохраняя свой номер, можно узнать на сайте o.kg в разделе «Роуминг».