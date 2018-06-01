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Бизнес

СКИДКИ на смартфоны до 8 000 сомов в O!Store

Сеть магазинов O!Store начинает летний сезон шквалом новых скидок на одни из самых крутых и популярных смартфонов.

Запечатлейте лучшие моменты отдыха с помощью классных камеро- и селфифонов!

  • LG V30+ со скидкой 8 000 сомов от прежней цены теперь стоит 47 990 сомов.
  • LG Q6a со скидкой 900 сомов от прежней цены теперь стоит 13 990 сомов + чехол и пленка В ПОДАРОК.
  • LG K10 2017 со скидкой 2 000 сомов от прежней цены теперь стоит 10 590 сомов + чехол и пленка В ПОДАРОК.

Скидка коснулась и ХИТа-продаж — O!Phone 4G PRO! Теперь стильный, быстрый смартфон с мощной «начинкой» и 8-мегапиксельной селфи-камерой можно купить по цене всего 5 590 сомов! Видеообзоры на все смартфоны смотрите на сайте ostore.kg! Приходите в магазины, чтобы лично попробовать устройства в деле, проверить, как они лежат в руке и устраивают ли вас возможности их фотокамер.

Смартфоны можно купить в рассрочку.

Доступно оформление смартфонов в рассрочку по исламским принципам финансирования. Для подробной консультации ждем вас во всех офисах О! и магазинах O!Store.

Спешите, количество смартфонов по скидке ограничено. Чтобы оформить покупку онлайн с бесплатной доставкой в пределах Бишкека, заходите на сайт ostore.kg или звоните по телефону 0705 007 000. Для абонентов О! звонок бесплатный.

Добро пожаловать за выгодными покупками в магазины O!Store!
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