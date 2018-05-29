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Бизнес

«О!Деньги»: получи кэшбэк 10 процентов за продвижение товаров на Lalafo!

Выгодное предложение от электронного кошелька «О!Деньги» получайте кэшбэк 10 процентов при оплате услуг в приложении для размещения объявлений Lalafo.

Как это работает?


К примеру, вы бесплатно разместили свое объявление о продаже авто и хотите, чтобы именно оно было самым популярным и его увидело как можно больше заинтересованных людей. Тогда вам нужно воспользоваться такими опциями, как поднятие объявлений, приобретение услуги VIP и выделение объявления цветом.

При оплате таких услуг с помощью приложения «О!Деньги» вы получите кэшбэк в размере 10 процентов, иными словами, возвратите часть своих средств. Представьте, что вы оплатили 2 000 сомов за приобретение услуги VIP, из них 200 сомов вы получите обратно на свой электронный счет и сможете использовать на свое усмотрение при оплате через приложение «О!Деньги». Это особенно выгодно, если вы часто размещаете объявления. Только посчитайте, сколько вы сможете сэкономить за год! Выходит, что быть абонентом О! и пользователем приложений «О!Деньги», во-первых, удобно, во-вторых, выгодно!

Приятный бонус — бесплатный интернет-трафик

Для большего удобства пользователей сервиса Lalafo, среди которых абонентов сети О! свыше четыреста тысяч, Мобильный оператор О! обнулил интернет-трафик.

Теперь все абоненты сети О! могут пользоваться сервисом бесплатных объявлений БЕСПЛАТНО при положительном балансе.

Это значит, что теперь абоненты сети О! могут создавать объявления, общаться в чате приложения и быстро продавать, не думая об интернет-трафике.

Мобильный оператор О! делает все возможное, чтобы клиентам было удобно и комфортно пользоваться услугами сети. Самое время переходить на О! и ощутить реальные перемены!
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