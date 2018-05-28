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Бизнес

Купите смартфон Xiaomi в O!Store и получите +600 сомов на баланс

Официальный партнер Xiaomi в Кыргызстане — сеть магазинов O!Store представляет специальную акцию. При покупке любого смартфона Xiaomi вы получаете БОНУС +600 сомов на баланс, которые можно использовать на любые услуги связи в сети О!.

«Смартфоны Xiaomi давно пользуются популярностью у кыргызстанцев, и это неудивительно. Про этот легендарный китайский бренд можно сказать, что это бескомпромиссное качество комплектующих и сборки. За приятную цену вы получаете отличные характеристики — топовую производительность, емкий аккумулятор, одну из самых функциональных прошивок Android и продвинутую камеру. При таком соотношении достоинств и стоимости не обратить на смартфон внимание просто невозможно!» — комментирует коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Помимо бонуса в размере 600 сомов вы получаете гарантию от фирмы-производителя.

O!Store напрямую сотрудничает с официальным поставщиком, что обеспечивает 100-процентное качество предлагаемых устройств и полное сервисное обслуживание.

Чтобы сэкономить свое время, откройте онлайн-витрину сайта OSTORE.KG, оформите заказ виртуально или по телефону 0 705 007 000 (звонок для абонентов О! бесплатный). Найдите то, что вам нравится, нажмите кнопку «Заказать» и введите свой номер телефона. Буквально через пару минут с вами свяжется менеджер магазина, который уточнит все детали и оформит заявку. Покупку доставят вам по Бишкеку в максимально короткие сроки. Выбирайте качество, надежность и лучший сервис! Добро пожаловать в магазины О!Store за бонусами от мобильного оператора О! и выгодной покупкой. Спешите, действие акции ограниченно!

Нужен смартфон? Ждем вас в O!Store!

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