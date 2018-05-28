Мобильный оператор О! запустил 200 новых базовых станций

Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в строительство новых базовых станций, тем самым увеличивая мощность своей сети.

Как сообщили в компании, ее технические специалисты за прошедший месяц значительно расширили покрытие 4G и 3G сети, сделав еще более высокую скорость Интернета доступной десяткам тысяч жителей по всей стране.

Для обеспечения высокого качества услуг мобильного Интернета растущему количеству клиентов в сети О! заработало еще более 200 новых базовых станций. В результате средняя скоростьзагрузки данных на абонента значительно увеличилась.

Итак, в дополнение к действующим теперь еще 50+ базовых станций обслуживают Иссык-Кульскую область в городах Балыкчи и Караколе, а также в селах Булан-Соготту, Саруу, Боконбаеве, Сары-Камыш, Ак-Булак, Ак-Булун, Чычкан, Светлая Поляна, Оргочор, Ак-Терек, Кара-Коо, Ананьеве, Жаркынбаеве, Отрадном, Шапак, Сары-Камыш, Чолпон, Жылдыз Каракол, Боз-Булун, Орлином, Ак-Чий, Жергалан, Советском, Кызыл-Кия, Токтогул (Зындан), Барскоон, Кара-Талаа, Темир Канат, Джер-Уй, Оттук, Кызыл-Туу, Шор-Булак, Ак-Сай, Кутургу, Ой-Булак, Талды-Суу, Кен-Суу, Мин-Булак, Арал, Кичи-Орукту.

В Нарынской области 20+ новых объектов связи установлены в селах: Казыбек, Кызыл-Туу, Ак-Талаа (имени Калинина), Ак-Муз, Ача-Каинды, Ак-Джар, Байзак, Кызыл-Джылдыз, Беш-Терек, Кара-Суу, Чолпон, Осоавиахим, Кара-Бюрген, Караджар-Курулуш, Шамши, Кашат, Лахол, Алыш, Орто-Нура, Чет-Нура, Кенеш.

В Таласской области 20+ новых базовых станций обеспечивают качественной связью и быстрым мобильным Интернетом в селах: Кен-Арал, Ынтымак, Туйто (Кара-Кашат), Маданият, Урмарал, Мин-Булак, Ак-Джар, Чон Кара-Буура, Кара-Буура, Уч-Булак, Кызыл-Адыр, Арал, Чат-Базар, Чон-Токой, Кенеш, Копуро-Базар, Атая-Огонбая, Чийырчик, Кызыл-Туу, Сасык-Булак, Кара-Ой, Джон-Арык, Орто-Арык.

Про обновление оборудования сети О! в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях можно узнать из нашего предыдущего материала. На очереди новости технического развития сети О! из Чуйского региона. Подписывайтесь на официальные странички оператора в социальных сетях, чтобы первыми узнавать новости компании.