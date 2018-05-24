Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!

Мобильный оператор О! запускает новую акцию «Мобильная зарплата»!

Вам звонят, вы поднимаете трубку, а дальше — как в такси: счетчик тикает, деньги копятся на вашем счету просто за то, что вы приняли звонок и разговариваете с абонентом другого мобильного оператора.

Принцип понятный и простой. Когда звоните вы, то стоимость звонка оплачиваете вы. Когда звонят вам, то Мобильный оператор О! начисляет вам по 1 сому за каждую минуту входящего звонка.

При этом позвонивший вам не платит ни копейки сверх обычного тарифа своей телефонной связи. Это правило действует на все входящие звонки, поступившие с номеров других мобильных операторов на номера сети О! Накопленные денежные средства можно использовать для оплаты любых услуг связи: звонков, мобильного Интернета или абонентской платы по любым другим услугам.

Подключайтесь и начинайте зарабатывать на входящих уже сейчас, набрав бесплатную команду *833#.

Внимание! До 31 августа 2018 года ежедневная абонентская плата по акции «Мобильная зарплата» — 0 сомов. С 1 сентября 2018-го стоимость ежедневной абонентской платы — 1,99 сома в день с учетом НДС, без НСП.