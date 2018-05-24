17:33
USD 68.30
EUR 80.11
RUB 1.11
Бизнес

Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!

Мобильный оператор О! запускает новую акцию «Мобильная зарплата»!

Вам звонят, вы поднимаете трубку, а дальше — как в такси: счетчик тикает, деньги копятся на вашем счету просто за то, что вы приняли звонок и разговариваете с абонентом другого мобильного оператора.

Принцип понятный и простой. Когда звоните вы, то стоимость звонка оплачиваете вы. Когда звонят вам, то Мобильный оператор О! начисляет вам по 1 сому за каждую минуту входящего звонка.

При этом позвонивший вам не платит ни копейки сверх обычного тарифа своей телефонной связи. Это правило действует на все входящие звонки, поступившие с номеров других мобильных операторов на номера сети О! Накопленные денежные средства можно использовать для оплаты любых услуг связи: звонков, мобильного Интернета или абонентской платы по любым другим услугам.

Подключайтесь и начинайте зарабатывать на входящих уже сейчас, набрав бесплатную команду *833#.

Внимание! До 31 августа 2018 года ежедневная абонентская плата по акции «Мобильная зарплата» — 0 сомов. С 1 сентября 2018-го стоимость ежедневной абонентской платы — 1,99 сома в день с учетом НДС, без НСП.
Ссылка:
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Только 25 мая действует СКИДКА на O!Phone 4G PRO для школьников!
В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!
Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store
Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
Скажи спасибо за Победу — делом!
Специальные скидки в фирменном магазине O!Store
Мобильный оператор О! принял участие в акции «Подари жизнь — стань донором»
Акция! Скидка до 15 процентов на смартфоны в магазинах O!Store
Популярные новости
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Бизнес
С&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок С услугой «Где дети?» от MegaCom знайте, где сейчас ваш ребенок
Зарабатывай на&nbsp;входящих звонках вместе с&nbsp;О! Зарабатывай на входящих звонках вместе с О!
Только 25&nbsp;мая действует СКИДКА на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;PRO для школьников! Только 25 мая действует СКИДКА на O!Phone 4G PRO для школьников!
В&nbsp;2&nbsp;РАЗА больше Интернета от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! В 2 РАЗА больше Интернета от Мобильного оператора О!