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Бизнес

Только 25 мая действует СКИДКА на O!Phone 4G PRO для школьников!

Давно думали о покупке смартфона для своего ребенка или хотите сделать подарок ему на окончание длинного учебного года? Каким бы ни был повод, во всех магазинах O!Store придумали специальный день для выгодной покупки идеального смартфона вашему школьнику — день, когда для всех учеников страны прозвучит Последний звонок 2018 года!

Только один день, 25 мая, во всех магазинах O!Store при покупке смартфона O!Phone 4G PRO школьникам действует СКИДКА!

Купите смартфон вашему ребенку всего за 5 490 сомов вместо 5 990 сомов и получите БОНУС +300 сомов на баланс нового телефона.

Смартфон O!Phone 4G PRO может похвастаться всем, что нужно каждому школьнику, — ярким сочным дисплеем, стильным внешним видом, отличной селфи-камерой с разрешением 8Мп. Этот телефон работает на базе оригинальной операционной системы Android с четырехъядерным процессором, что дает возможность пользоваться любыми молодежными приложениями: WhatsApp, Instagram, Facebook, «Одноклассники» и другими. На нем можно играть в любимые игры, слушать музыку или смотреть видео. Смартфон поддерживает карту памяти с возможностью расширения до 32 ГБ.

Ознакомиться с подробными характеристиками O!Phone 4G PRO можно в подробном видеообзоре или лично посетить любой из магазинов O!Store.

Скидка предоставляется на покупку смартфона для школьников от семи до 18 лет (с 2000-го по 2011 год рождения).

При покупке необходимо представить свидетельство о рождении либо паспорт школьника, для которого приобретается телефон.

Все подробности по телефону 0705 007 000 или закажите онлайн на сайте ostore.kg с бесплатной доставкой в пределах Бишкека.
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