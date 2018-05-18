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Бизнес

Скидки 20 процентов на аксессуары в честь открытия новых O!Store

O!Store — крупнейшая в Кыргызстане сеть магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров для мобильных телефонов. Первый магазин был открыт в Бишкеке в 2016 году, а сегодня сеть современных магазинов насчитывает уже 58 торговых объектов по всей стране. Этой весной еще 4 новых магазина распахнули свои двери для покупателей.

К открытию каждого из них всегда ждет много интересных предложений: подарков, приятных сюрпризов, скидок. Так, счастливчики уже стали обладателями топовых смартфонов. Не изменяя традиции радовать своих клиентов, в честь открытия магазина на Орто-Сайском рынке O!Store объявляет 20-процентную скидку на покупку любых аксессуаров.

Заманчивое акционное предложение действует в магазине на Орто-Сайском рынке с 17 по 31 мая. Напомним, 20-процентная скидка на аксессуары действует также в магазине O!Store Beta Stores 2, там акция продлится до 20 мая. Стоит поторопиться за выгодными покупками!

Адреса новых магазинов:

  • O!Store «Аламедин Гранд», пр. Жибек Жолу, 150а/Алматинская, с 09.30 до 20.00, без перерывов и выходных.
  • O!Store Beta Stores 2, пр. Юнусалиева 177/2, ТЦ «Beta Stores 2», с 10.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
  • O!Store «Орто-Сай», ул. Суеркулова 20/1. Ориентир — пересечение Суеркулова/Юнусалиева (светофор), с 09.00 до 19.00, без перерывов и выходных.
  • O!Store «ЦУМ», пр. Чуй, 155 — торговый центр «ЦУМ», c 10.00 до 20.00, без перерывов и выходных.

Магазины O!Store отличаются современным ярким стилем и ассортиментом от ведущих мировых производителей. На каждую модель предоставляется гарантийное обслуживание. Главная особенность таких магазинов — презентационные стенды, где представлены все модели устройств. Перед покупкой можно подержать в руках любой смартфон и оценить характеристики каждой из моделей.

Можно зайти на сайт ostore.kg, где легко заказать все онлайн по телефону 0705 007 000 с бесплатной доставкой на дом, если вы находитесь в пределах Бишкека. Адреса всех магазинов в каждой области страны можно узнать на сайте o.kg.
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