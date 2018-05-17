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Бизнес

Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»

ОАО «Бакай Банк» успешно развивается на территории Кыргызстана. Филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Для индивидуальных посетителей представлены кредиты и депозиты, платежные пластиковые карточки, переводы и коммунальные платежи, услуга пользования сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в динамично развивающемся Кызыл-Кийском филиале ОАО «Бакай Банк». О работе офиса рассказал управляющий Кызыл-Кийским филиалом ОАО «Бакай Банк», который находится в   Кызыл-Кие Баткенской области, Эркин Молдоматов.

— Расскажите о работе вашего филиала, какие услуги вы оказываете?

— Нам подведомствены две сберкассы в Кадамджае № 54 и Баткене № 53, самая отдаленная сберкасса находится в Исфане, это сберкасса № 20. Мы осуществляем все виды переводов, на которые выдана лицензия Национальным банком КР. Кроме того, мы производим денежные переводы, прием вкладов и депозитов, выдачу кредитов. Также у нас есть три банкомата: один в самом Кызыл-Кийском филиале, второй находится в Кок-Жар айыл окмоту, третий в Кадамджае. У нас в филиале и трех подведомственных сберкассах есть четыре платежных терминала для оплаты коммунальных услуг и приема денег по карте «Элсом».

— Какие банковские продукты вашего филиала наиболее востребованы среди клиентов?

— У нас львиную долю из всех предоставляемых услуг занимают переводы. На втором месте идет кредитование, на третьем месте располагаются депозиты. Спектр оказываемых услуг такой же, как в головном офисе в Бишкеке. На стадии разработки находятся операции по продаже драгоценных металлов, в этой связи ведутся переговоры с представительством Национального банка КР в Оше.

— Как часто обращаются в Кызыл-Кийский филиала ОАО «Бакай Банк» иностранные гости?

— Мы очень хотим, чтобы о нас больше узнавали не только местные жители, но и гости Баткенской области. В нашем регионе есть много красивых мест, к примеру, водопад Абшыр-Ата, гора Айгуль-Тоо, которые с большим интересом посещают туристы из разных стран. Для них мы готовы оказать также широкий спектр банковских услуг. Среди наших клиентов есть гости из России, которые часто пользуются картой VISA российских банков. Наши специалисты всегда готовы обслужить местных и иностранных клиентов на высшем уровне. Если вы хотите воспользоваться услугами Кызыл-Кийского филиала ОАО «Бакай Банк», предлагаем вашему вниманию его график работы, а также адрес и телефон.

Филиал ОАО «Бакай Банк» в Кызыл-Кие: ул. Асаналиева б/н, телефон (03657) 5-01-26.

Время работы: будние дни с 8.30-17.00.

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО «Бакай Банк», расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

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ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны. 
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