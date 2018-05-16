19:24
USD 68.43
EUR 81.54
RUB 1.11
Бизнес

Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!

Мобильный оператор О! снова первым на отечественном рынке вводит очередное новшество в мобильной связи.

Следуя новому слогану, оператор представил уникальную возможность для своих абонентов обменивать минуты на гигабайты скоростного Интернета.

 Сегодня на самых популярных тарифах линейки «Переходи на О!» запущена специальная акция «Пора меняться!», которая позволит абонентам О! менять неизрасходованные минуты своего тарифа на скоростной мобильный Интернет.

«Появление возможности такого обмена напрямую связано с растущим потреблением мобильного Интернета в целом, а также популярностью наших тарифов с неограниченным интернет-трафиком и бесплатными звонками среди абонентов. Анализируя мобильный рынок, мы пришли к выводу, что наши абоненты настолько привыкли общаться внутри сети бесплатно, что предоставляемые внесетевые минуты все чаще остаются просто-напросто ненужными. Именно это и подтолкнуло О! шагать и дальше в ногу со временем и предлагать еще более выгодные условия для своих абонентов», — прокомментировал новшество коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Обменять минуты на гигабайты можно по следующему курсу: 

  • Получить 1 гигабайт Интернета на максимально возможной скорости можно, обменяв 5 минут звонков на другие мобильные сети, если у вас один из тарифов: «Переходи на О!Light», «Переходи на О! Light+» или «Переходи на О! Light + TV Базовый». Обменять можно прямо сейчас, набрав команду *796*1#.
  • Получить 4 гигабайта скоростного Интернета можно, обменяв 20 минут звонков на другие мобильные сети, если ваш тариф «Переходи на О!» или «Переходи на О!+». Чтобы обменять прямо сейчас, наберите команду *796*4#.

 Подробная информация на сайте o.kg и по телефону 796.
Ссылка:
просмотров: 536
Версия для печати
Материалы по теме
Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
Скажи спасибо за Победу — делом!
Специальные скидки в фирменном магазине O!Store
Мобильный оператор О! принял участие в акции «Подари жизнь — стань донором»
Акция! Скидка до 15 процентов на смартфоны в магазинах O!Store
Стань лицом бренда Мобильного оператора О! и выиграй Galaxy S9!
Стартовал благотворительный марафон в помощь ветеранам ВОВ
Добро пожаловать на открытие нового магазина O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд»
Настоящий «СУПЕРХАЙП» — 200 ГБ Интернета в неделю всего за 30 сомов!
Популярные новости
Обращение Карганбека Самакова к&nbsp;президенту Кыргызской Республики Обращение Карганбека Самакова к президенту Кыргызской Республики
До&nbsp;99&nbsp;процентов опухолей головного мозга удаляют в&nbsp;Acıbadem До 99 процентов опухолей головного мозга удаляют в Acıbadem
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
В&nbsp;День Победы ОАО &laquo;МАМ&raquo; устроило музыкальный сюрприз для пассажиров В День Победы ОАО «МАМ» устроило музыкальный сюрприз для пассажиров
Бизнес
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!