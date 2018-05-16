Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!

Мобильный оператор О! снова первым на отечественном рынке вводит очередное новшество в мобильной связи.

Следуя новому слогану, оператор представил уникальную возможность для своих абонентов обменивать минуты на гигабайты скоростного Интернета.

Сегодня на самых популярных тарифах линейки «Переходи на О!» запущена специальная акция «Пора меняться!», которая позволит абонентам О! менять неизрасходованные минуты своего тарифа на скоростной мобильный Интернет.

«Появление возможности такого обмена напрямую связано с растущим потреблением мобильного Интернета в целом, а также популярностью наших тарифов с неограниченным интернет-трафиком и бесплатными звонками среди абонентов. Анализируя мобильный рынок, мы пришли к выводу, что наши абоненты настолько привыкли общаться внутри сети бесплатно, что предоставляемые внесетевые минуты все чаще остаются просто-напросто ненужными. Именно это и подтолкнуло О! шагать и дальше в ногу со временем и предлагать еще более выгодные условия для своих абонентов», — прокомментировал новшество коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Обменять минуты на гигабайты можно по следующему курсу:

Подробная информация на сайте o.kg и по телефону 796.